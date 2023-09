Tennis – L’U16 della Canottieri Mincio alle finali nazionali

Mantova Lo scorso fine settimana, presso il Country Club Cuneo, si sono sfidate le prime otto squadre Under 16 del nord-ovest Italia (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta). La Canottieri Mincio, capitanata dal Maestro Angelo Orsini, si è qualificata per la fase finale del campionato, tra le migliori 8 squadre d’Italia, che si disputerà nel prossimo weekend, da venerdì a domenica, allo Sporting Club Selva Alta di Vigevano (Pv).

Nella trasferta cuneese, la Mincio ha sconfitto 2-1 il TC Genova 1893: Samuel Estevez Junior ha avuto la meglio su Giovanni Bibolini 6-2 6-0, mentre Filippo Rossetti è stato sconfitto da Joele Andreazzoli (0-6 4-6). Nel doppio decisivo, Estevez e Ludovico Ariotti hanno disputato un incontro di alto livello in cui non hanno concesso nemmeno un set agli avversari, Bibolini e Andreazzoli, travolti con un doppio 6-0. Domenica la Cano ha poi battuto 2-0 la Stampa Sporting “A” e si è qualificata per la fase finale del campionato nazionale. Nel primo singolare, Rossetti ha sconfitto Tommaso Monforte 6-4 6-0; nel secondo, Estevez si è imposto su Filippo Pecorini per 7-6 6-7 6-1 dopo oltre 3 ore di un incontro in cui i due giovani tennisti hanno dato il meglio.