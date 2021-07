Calcio Serie C – Mantova, la Reggiana su Guccione. Il ds Battisti: “Né ora né mai”

MANTOVA “Reggiana, si spinge forte per Filippo Guccione”. La notizia, rilanciata nel pomeriggio di ieri dal sito tuttoC.com, manda nel panico il tifoso medio biancorosso, che teme di perdere il capitano, bomber e simbolo del Mantova. Interpellato in proposito, il ds Alessandro Battisti è lapidario: «Per spingere forte su Guccione bisogna avere il carburante adatto». Già questo basterebbe a tranquillizzare tutti. Ma, per esser più chiaro, Battisti va oltre e spiega: «Ho sentito il ds della Reggiana Tosi, del quale apprezzo la correttezza e la professionalità. La verità è una sola: non ci sono i presupposti per intavolare una trattativa che non esiste nè potrà mai esistere». Da viale Te nessun appunto alla Reggiana, semmai un pizzico di fastidio verso chi ha contribuito a far uscire l’indiscrezione e per l’inevitabile clamore che ha suscitato. Ma in tempo di mercato, si sa, tutto è concesso.

Del resto, che Guccione possa essere nel mirino di vari club più o meno ambiziosi è più che normale, vista l’eccellente stagione disputata. Si era fatto avanti per primo il Cittadella in Serie B, poi il neopromosso Seregno in C, fino ad altre società che si erano mosse con maggior discrezione ma non meno interesse. Tuttavia, il contratto che lega SuperPippo al Mantova fino al 2024 comporta che sia determinante il parere di viale Te. E in casa biancorossa non sembrano affatto orientati a cedere il capitano. Se a questo aggiungiamo che lo stesso giocatore, anche di recente, ha sempre manifestato pubblicamente la volontà di restare, la conclusioni appaiono scontate.

Venendo al resto del mercato, formalizzato l’arrivo in prestito di Lorenzo Bertini (vedi articolo sotto), il Mantova si appresta a chiudere per il secondo portiere. Non sarà Simone Tota, come sembrava, bensì Emilio Marinaro. Classe 2002, ha frequentato i settori giovanili di Fiorentina, Ternana e Ascoli. La scorsa stagione ha giocato nell’Ambrosiana in Serie D, totalizzando 16 presenze con 21 gol subiti. Sugli ultimi tre obiettivi del Mantova (difensore centrale, regista e attaccante) ci sarà da attendere. Per il centrocampo voci di un interessamento per Alessandro Provenzano (’91) dell’Imolese. Per l’attacco piacciono l’ex Parma Manuel Nocciolini (’89) e Giovanni Terrani (’94) del Bari.