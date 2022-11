Calcio Serie C – Mantova, l’amarezza di Corrent: “Peccato per l’eliminazione in Coppa”

MANTOVA Viso sconsolato e amareggiato. Così si presenta l’allenatore del Mantova Nicola Corrent parlando del match di Coppa col Renate, perso ai rigori: «I ragazzi avrebbero meritato di passare il turno per l’applicazione che ci hanno messo, per la qualità e le difficoltà. Devo fare i complimenti ai miei per come hanno tenuto bene il campo contro la prima in classifica e per aver dato tutti il 120%. Perdere ai rigori fa male perché ci tenevamo e sarebbe stato un successo meritato». Il mister ha poi speso belle parole per le seconde linee: «Sono contento della loro prestazione. Darrel ha fatto un buon primo tempo, poi ha preso una botta e non ce la faceva più. Ceresoli e Yeboah hanno fatto 120 minuti di forza e qualità. Ejjaki è stato un motorino. Tutti hanno dato il loro contributo. Dispiace non aver centrato l’obiettivo, ma ora testa al Piacenza».

Ancora qualche imprecisione di troppo sotto porta ha determinato le sorti dei biancorossi: «Anche oggi si sono viste delle lacune nel concretizzare ciò che si crea di buono. Dobbiamo migliorare nella fase conclusiva, nei momenti negativi di gestione dei gol subiti». Tornando alla partita: «Il match è stato bello sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il Renate ha provato a giocare, ma il Mantova con le sue armi e qualità ha fatto altrettanto. L’unica cosa che dobbiamo analizzare è la fase di costruzione gioco perché le nostre azioni, alcune volte, durano troppo poco. Da capire meglio anche qual è il momento giusto per ripartire. Inoltre, in fase di costruzione bisogna agire con più calma. La partita è stata complicata sotto il punto di vista della gestione delle energie perché c’era chi aveva i crampi e chi veniva espulso. Quando ho messo Rodriguez con Yeboah l’ho fatto per non giocare con una punta sola dato che entrambi non erano in grado di coprire lateralmente il campo».

Samuele Elisse