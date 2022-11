Ciclismo giovanile – Mincio Chiese, un 2022 da incorniciare

CERESARA La stagione 2022 per il Mincio Chiese è entrata in archivio con la tradizionale festa che si è svolta domenica scorsa. In quel contesto si è ripercorso il cammino compiuto delle tre formazioni giovanili.I primi ad essere chiamati in causa sono stati i Giovanissimi, una ventina, che nel corso della 30 gare affrontate hanno collezionato 20 vittorie: 7 Giulio Zunica, 6 Nicolò Belli, 4 Leonardo Mai, 2 Beatrice Costa e 1 Lorenzo Atti. Trentuno, invece, le piazze d’onore e 21 i terzi posti. A questi vanno, poi, aggiunti 46 piazzamenti tra il 4° e 5° posto. A impreziosire il medagliere sono stati anche la conquista del titolo di campione provinciale da parte di Giulio Zunica, sia su strada sia nell’Mtb, e il primo posto nel Memorial Damiano Darra. In quest’ultima challenge da sottolineare il secondo posto ottenuto da Nicolò Belli, Mattia Fioretti, Leonardo Mai ed Emma Lessio, mentre Beatrice Costa si è piazzata 3ª. A guidare questo gruppo Simone e Loris Pezzini, Andrea Bonfatti Paini e Marco Usmigli.