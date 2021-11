Calcio Serie C – Mantova, Lauro: “Bene la vittoria, ma si doveva chiudere prima”

MANTOVA Quasi non ci crede nemmeno lui. Sono i cronisti a chiedere a Maurizio Lauro il cenno di un sorriso. In fondo il Mantova ha vinto una gara fondamentale. Tre punti nello scontro diretto contro la Pro Sesto. Una gara che il Mantova doveva vincere e così è stato: «Vittoria meritata, con un Mantova che ha saputo soffrire – spiega il mister – . È stata una partita molto difficile dal punto di vista mentale e i ragazzi sono stati eccezionali».

Alla vigilia del match Lauro aveva dato le linee guida per affrontare questo scontro diretto: «Abbiamo giocato con intelligenza senza andare all’arrembaggio. Abbiamo vinto con equilibrio, costruendo una buona trama di gioco». L’auspicio per il tecnico e i tifosi è che ora possa iniziare un filotto che di fatto è già cominciato a Fiorenzuola. Quello ottenuto contro la Pro Sesto è il terzo risultato consecutivo. E domenica arriva il derby di Verona: «Vediamo. Da qui a Natale mancano 6 gare. Questa era la prima ed è andata bene».

È vero: contava solo vincere, non importava come. Ma questa squadra proprio non riesce a chiudere le partite. Forse è l’unica pecca che si possa addebitare: «Purtroppo è vero. Abbiamo avuto delle occasioni con delle situazioni importanti, però va bene anche così, quando si vince con un po’ di sofferenza. Vincere 1-0 vuol dire molto, poi ovvio sarebbe sempre meglio chiuderle. Non era mai successo che riuscissimo a chiudere dopo essere andati in vantaggio, e quindi avanti così».

Per il Mantova quella di ieri contro la Pro è la seconda vittoria stagionale. La prima è arrivata due mesi fa: «Due mesi lunghi dove meritavamo di fare molti più punti rispetto a quelli ottenuti. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincere molte partite, pensiamo soltanto alle ultime due. Tanti punti lasciati per strada, meritavamo un’altra classifica, ma ora dobbiamo tirarci fuori con questa voglia e questa mentalità». Complice qualche assenza in mezzo al campo e la prova tutto sommato positiva con il Padova, anche ieri è arrivata la riconferma di Bucolo che ha giocato l’intera partita: «Ha fatto un’ottima gara – commenta il mister – . Secondo me meglio nel secondo tempo, e questo è un aspetto positivo. È cresciuto molto fisicamente nell’ultimo periodo. Voleva giocare, ma doveva star bene e l’abbiamo aspettato».