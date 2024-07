Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women si rinforza con Noemi Bissoli

MANTOVA Altro colpaccio di mercato del Mantova Women, che si sta attrezzando per disputare un campionato di Eccellenza da assoluto protagonista. La nuova vipera si chiama Noemi Bissoli, di ruolo fa il difensore ed è classe 2004. Nata e cresciuta nel settore giovanile dell’Hellas Verona, è ora pronta a consacrarsi con la maglia biancorossa. «Ho scelto il Mantova Women – spiega – perché fin da subito il progetto mi ha conquistato. E’ una società formata da persone preparate, competenti e soprattutto con tanta voglia di lavorare e crescere. Da questa stagione mi aspetto sicuramente un grande campionato e per questo non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!».