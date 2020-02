Incendio in una casa a Correggioli: una 62enne muore soffocata

CORREGGIOLI Una candela dimenticata accesa che cadendo ha incendiato un divano. Un’imprudenza che è costata la vita a O.R., una donna di 62 anni di Correggioli di Ostiglia. La tragedia si è consumata la scorsa notte in un’abitazione di strada Arnarolo. L’allarme è scattato poco dopo l’una quando un familiare della donna che abita nelle immediate vicinanze, rientrando si è accorto che c’era un principio d’incendio che ha provveduto a domare in attesa dell’arrivo dei soccorritori. La 62enne era riversa sul pavimento ed era in arresto cardiocircolatorio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.