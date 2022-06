Calcio Serie C – Mantova, lunedì atteso incontro tra Battisti e Monachello

MANTOVA Che sarà di Gaetano Monachello? È la domanda che si stanno ponendo i tifosi del Mantova, che sperano di rivedere l’attaccante in maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Qualcosa si saprà domani, quando il ds Alessandro Battisti incontrerà l’agente del calciatore per fare il punto della situazione. Non è il primo incontro tra le parti: il Mantova, per ammissione dello stesso Battisti, proverà a trattenere il bomber offrendogli il prolungamento del contratto in scadenza. Ovviamente si tratta di far conciliare l’offerta con le richieste che avanzerà Monachello. Smentito l’interesse, ventilato da “radiomercato”, per l’attaccante Luca Fabrizi (’98) del Chieti.