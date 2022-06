Basket Serie C Silver – Play off: San Pio X perde il primo round col Settimo (80-78)

SETTIMO MILANESE (Mi) E’ iniziato con una sconfitta a Settimo Milanese (80-78) il cammino del San Pio X nei play off della C Silver. Gara sempre in equilibrio, come dimostra anche il minimo scarto finale. Mercoledì si gioca la gara di ritorno a Mantova e il quintetto cittadino ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato. «Al Settimo andava dentro tutto, non aveva mai fatto tanti punti in questa stagione – osserva il presidente Diego Cavalli – noi non abbiamo giocato male e l’arbitraggio è stato positivo. L’assenza dello squalificato Asan si è fatta sentire, ma mercoledì, al gran completo e in casa, possiamo farcela».