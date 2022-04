Calcio Serie C – Il Mantova batte 3-0 la Pro Vercelli ed è salvo!

MANTOVA Missione compiuta. Il Mantova batte 3-0 la Pro Vercelli e si guadagna la salvezza. Partita perfetta, quella dei biancorossi che hanno approfittato dell’inferiorità numerica dei piemontesi (espulso il portiere Valentini al 17′). Per i virgiliani in gol Gerbaudo nel primo tempo; Monachello e Guccione nella ripresa. Pericolo scampato e grande festa al Martelli: il Mantova giocherà in Serie C anche il prossimo anno.

MANTOVA-PRO VERCELLI 3-0

MANTOVA (4-2-3-1) Marone; Pinton, Checchi, Milillo, Darrel (77’ Panizzi); Bruccini, Gerbaudo; Guccione (87’ Piovanello), Paudice (74’ De Cenco), Silvestro; Monachello (87’ Pedrini). A disp.: Tosi, Bianchi, Riahi, Esposito, Panizzi, Fontana, Vaccaro, Pedrini, Messori, Piovanello, Galligani. All.: Lauro.

PRO VERCELLI (3-4-3) Valentini; Masi, Minelli, Auriletto (52’ Macchioni) ; Belardinelli (52’ L. Rizzo), Jocic (70’ Rolando), Clemente, Bruzzaniti; Comi (52’ Bunino), Panico, Della Morte (18’ M. Rizzo). A disp.: M. Rizzo, Rendic, Cristini, Crialese, Iezzi, Secondo, Gatto. All.: Lerda.

ARBITRO Daniele Perenzoni di Rovereto (assistenti: Bahri di Sassari e Melchiorre di Orvieto; quarto uomo Bortolussi di Nichelino)

RETI 24’ Gerbaudo, 80’ Monachello, 84’ Guccione.

NOTE Espulso al 17’ Valentini (P) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Guccione, Clemente. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 2’ + 3’.

La cronaca

Finisce qui la partita, Il Mantova vince e rimane in serie C.

3’ Di recupero

84’ Guccione chiude definitivamente la partita approfittando di un’incomprensione tra portiere e difensore.

80’ GOL DI MONACHELLO CHE METTE AL SICURO IL RISULTATO!!!!!!!!!!!! Monachello riceve sulla destra e fulmina il portiere con un gran tiro.

76’ Altro cambio per il mantova: esce Darrel ed entra Panizzi.

74’ Primo cambio Mantova: esce Paudice ed entra De Cenco.

2 Aggiornamenti: raddoppio della Giana a Fiorenzuola (0-2) e Legnago in vantaggio 1-2 in casa della Juve.

68’ Dominio del Mantova che cerca il secondo gol.

67’ Cross di Darrel per Monachello che schiaccia di testa sull’esterno della rete.

66’ Clamorosa occasione fallita dal Mantova in contropiede 3 contro 1; Guccione sbaglia e tira debolmente tra le braccia di Rizzo.

62’ Grande imbucata di Gerbaudo per Paudice che tenta un dribbling sul portiere, ma si fa rubare palla.

61’ Pareggio della Virtus Verona.

60’ Padova in vantaggio sulla Virtus Verona.

59’ Occasione Mantova in contropiede con palla di Bruccini per Paudice che tenta un tiro a giro che termina tra le braccia di Rizzo.

56’ Pareggio del Fiorenzuola con la Giana (1-1): un’altra buona notizia per il Mantova.

55’ Occasione per Guccione che tira debolmente tra le braccia di Rizzo.

50’ Fase tranquilla del match, nessuna occasione da segnalare.

Inizia il secondo tempo

45+2 L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45’ L’arbitro concede 2’ di recupero.

43’ Gerbaudo crossa per Monachello che colpisce di testa centralmente, nessun problema per Rizzo.

40’ Il Mantova gestisce con disinvoltura il vantaggio e la superiorità numerica.

37’ Mantova in forma, Monachello tenta la rovesciata, ma esce un tiro debole che Rizzo para facilmente.

36’ Trento pareggia ad Albinoleffe: 1-1.

35’ Guccione crossa per Paudice che stacca di testa e mette alto sopra la traversa.

33’ Sempre Mantova in avanti con Paudice che riesce a sfruttare la fascia destra e a ottenere una rimessa.

31’ Gol annullato il gol del pari al Trento che perde 1-0.

31’ Cross di Silvestro, tiro di Guccione respinto dalla difesa, palla a Bruccini che spara alto.

29’ Trento pareggia con l’Albinoleffe: 1-1.

24’ Mantova in vantaggio con Gerbaudo !!!!!!!!!!!!!! Cross di Pinto dalla destra, colpo di testa del centrocampista biancorosso che si infila nell’angolino.

22’ Masi tenta una punizione da limite area, ma la palla non si abbassa e finisce alta sopra la traversa.

19’ Importante aggiornamento, il Trento perde 1-0 in casa dell’Albinoleffe.

18’ Punizione di Guccione che finisce alta.

17’ Clamoroso, rosso a Valentini per fallo su Guccione.

15’ Occasione Pro Vercelli con Comi di testa che mette alto sopra la traversa.

14’ Raddoppio del Piacenza a Seregno: 0-2

13’ Panico ha creato il “panico” in area biancorossa, Marone c’è e mette in angolo.

11’ Checchi fuori dal campo dopo lo scontro di gioco di poco fa

10’ Pro Vercelli ci prova con un calcio d’angolo, ma Comi commette fallo in attacco.

8’ Piacenza in vantaggio a Seregno, Mantova sempre salvo.

6’ Giana Erminio in vantaggio 1-0 a Fiorenzuola, al momento Mantova ancora salvo.

2’ Parte subito forte il Mantova con Paudice che si libera sulla destra e cerca un cross in area, ma la difesa piemontese allontana.

Match iniziato

Squadre in campo, giornata nuvolosa con clima non in perfette condizioni, temperatura sui 13 gradi. Mantova in maglia bianca e Pro Vercelli in nero; applausi di incoraggiamento degli oltre 1300 tifosi.

Buon pomeriggio e buona domenica dallo stadio Martelli di Mantova. E’ un finale di campionato ad altissima tensione per i biancorossi di mister Lauro, che oggi contro la Pro Vercelli si giocano la salvezza. In caso negativo, andranno ai play out. Per centrare l’obiettivo occorre classificarsi al 15esimo posto oppure vantare almeno 9 punti di vantaggio sulla penultima. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale, anche dagli altri campi interessati.

Il Mantova è salvo se:

VINCE e il Trento perde o pareggia

VINCE, il Trento vince e la Virtus Vr non perde

VINCE e la Giana non vince; oppure la Giana vince e il Seregno perde

VINCE, il Trento vince, la Virtus perde e la differenza reti con Trento e Virtus non è la peggiore

PAREGGIA e il Trento perde o pareggia

PAREGGIA, la Giana perde e il Legnago non vince

PERDE e il Trento perde