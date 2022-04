Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura in festa: va ai play off

TORINO Missione compiuta. Il MantovAgricoltura vince a Torino l’ultima gara di regular season, interrompendo così una striscia di sei sconfitte consecutive, chiude all’ottavo posto e si qualifica per i play off per la prima volta nella sua storia. Un obiettivo che sembrava scontato prima delle serie nera (nove ko in dieci partite) e che invece ha dovuto strappare con le unghie all’ultimo match utile.

L’approccio delle sangiorgine è ottimale, in un amen è 9-0 con Llorente sugli scudi: la pivot argentina segna 11 punti nel primo quarto, ben assistita dalle compagne. La squadra di casa, invece, ci mette quasi quattro minuti a trovare la via del canestro, poi però risponde colpo su colpo. La tripla di Dettori consente al San Giorgio di doppiare le avversarie (10-20), che rosicchiano un pochino il gap nel finale di tempo con tre liberi in fila di Tortora: 13-20 alla prima sirena. E’ ancora Dettori a stappare il secondo quarto, poi sale in cattedra Togliani con 5 punti consecutivi che riportano il vantaggio in doppia cifra (17-27). Bomba di Monica ed è +13 a 5 minuti dall’intervallo. Petronio allarga ulteriormente la forbice (17-32), la tripla di Marchi ricaccia indietro Torino (22-35) che si prende però l’ultima parola e con due canestri in fila contiene il passivo ad una sola cifra: si va infatti al riposo sul 26-35.

Torino scatta meglio dai blocchi nella terza frazione e piazza un parzialino di 7-2 (di Bernardoni l’unico canestro sangiorgino) che induce Purrone a fermare il gioco. Il MantovAgricoltura esce bene dal timeout con la tripla di Togliani (33-40), ma la squadra locale rimane agganciata con una difesa aggressiva. Così facendo, però, Torino esaurisce presto il bonus di falli e Llorente torna finalmente a segnare dalla lunetta. Dettori firma un nuovo +9 (35-44), le piemontesi sono dure a morire e all’alba dell’ultimo quarto c’è ancora partita sul 39-46. Il canestro di Giauro spaventa il San Giorgio, che reagisce alla grande: triple di Dettori e Bottazzi, due zampate di Llorente ed è massimo vantaggio biancorosso sul 41-56. Partita finita? Nemmeno per sogno: Torino fa 6-0 in un minuto e torna a -9 (47-56) a sette dalla sirena. Un’altra tripla di Bottazzi riporta il vantaggio in doppia cifra e quando segna anche Marchi dall’arco il MantovAgricoltura vede il traguardo (49-62). Ma è presto per esultare: bonus falli in rosso e Torino a -8 (56-64) a tre dalla fine. Purrone ferma tutto e riorganizza la difesa, il canestro di Togliani scaccia la paura e Llorente mette il jumper della staffa: finisce 58-68, la festa stavolta può iniziare per davvero. Si va ai play off contro Crema.