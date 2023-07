Calcio Serie C – Mantova, riecco Mensah. E a centrocampo arriva Muroni

MANTOVA In casa Mantova giorno che va, annuncio che trovi. Dopo Monachello, Panizzi e il baby Fiori, ecco il quarto tassello del nuovo organico. È un altro volto noto, e forse sarà anche l’ultimo reduce dell’ultima disgraziata stagione: Davis Mensah. Nella sua unica annata in biancorosso l’italo-ghanese, classe 1991, ha totalizzato 39 presenze e 6 gol, alternando buone partite a lunghe fasi d’ombra. Sarà per questo che le sue prime parole, affidate come da tradizione ai canali ufficiali della società, esprimono voglia di riscatto: «Dopo la stagione passata – ha dichiarato Mensah – c’è in me una voglia di rivincita pazzesca. Ci tengo a dimostrare a tutti che il Mantova merita di più, vogliamo dare soddisfazioni ai nostri tifosi».

Altri tre giocatori hanno raggiunto l’intesa col dt Christian Botturi e vengono dati in dirittura d’arrivo. Si tratta del portiere Sonzogni, e dei centrocampisti Radaelli e Muroni. Il nome di grido è senza dubbio l’ultimo: Mattia Muroni. Sardo di Oristano, classe 1996, vanta 8 campionati ed oltre 250 partite in Serie C. È cresciuto nel Cagliari, per poi esordire tra i “prof” con la maglia del Tuttocuoio. Dal 2016 a inizio 2020 ha militato nell’Olbia (giocando un anno col mantovano Gabriele Bellodi), prima di trasferirsi al Modena e nelle ultime due stagioni alla Reggiana. Con i granata, nello scorso campionato, ha conquistato la promozione in A totalizzando 24 presenze e un gol. Qualche intoppo nel suo cammino, visto che per un mese e mezzo è rimasto ai box a causa di problemi alla schiena (poi risolti). È un centrale, ma nel Mantova di mister Possanzini dovrebbe occupare il ruolo di mezzala. Sulle sue tracce c’erano Avellino, Cesena ed Entella, ma pare che lui per primo non abbia avuto dubbi nello sposare il progetto dell’Acm.

Degli altri due giocatori in arrivo, abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Nicolò Radaelli è anch’egli un centrocampista, ma pure esterno basso. È un 2003 e Botturi l’aveva già portato lo scorso anno alla Pro Sesto, dove si è messo in luce soprattutto nel finale di campionato (sempre titolare nelle ultime quattro partite). Anche in questo caso il Mantova ha battuto una discreta concorrenza, composta tra le altre da Lumezzane, Triestina e Carrarese. La settimana prossima è atteso l’annuncio.

Stesso discorso per Luca Sonzogni (’04), che è stato terzo portiere della prima squadra del Brescia, nonchè titolare in Primavera (allenato da Possanzini). A Mantova sarà il vice di Marco Festa, il cui annuncio si fa attendere ormai da troppo: bisogna attendere lo svincolo d’ufficio dal Pordenone, ma l’accordo c’è già. Un altro giocatore che Botturi si è già “ufficiosamente” assicurato è l’attaccante della Primavera del Genoa Alessandro Debenedetti (’03).

È tornata forte la candidatura del centrocampista Federico Casarini (’89) dell’Avellino, carriera di tutto rispetto spesa perlopiù tra A e B. Sempre in mezzo al campo, fari su Andrea Vallocchia (’97) della Reggiana, mentre in difesa restano sul taccuino di Botturi Simone Sini (’92) dell’Alessandria e Andrea Tiritiello (’95) della Lucchese.