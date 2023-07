Ecco la Festa de l’Unità a Cerese: arriva anche il microbiologo Andrea Crisanti

Borgo Virgilio Al via la Festa de l’Unità, organizzata dal locale circolo Pd nell’area del palazzetto dello sport di via Nuvolari: l’iniziativa è partita ieri e si svolgerà anche oggi e domani e poi da venerdì a domenica prossimi.

Le cucine apriranno alle 19.30 e proporranno l’ormai tradizionale e apprezzato menù di primi e secondi a prezzi popolari, con un richiamo particolare a piatti storici per la festa virgiliana come le trippe, il petto di pollo alla piastra e il luccio in salsa di ricetta rivaltese.

Tutte le serate saranno poi accompagnate dall’orchestra e il ballo liscio. Il programma prevede oggi Daniela Bassi, domani Leo Sax; venerdì prossimo Mister Domenico, sabato prossimo Mirko Bellutti e domenica prossima Roberto Ferrari.

Spazio anche ai dibattiti in ambito dell’iniziativa “Estate Militante” promossa dal Partito Democratico.

Lunedì la festa ospiterà il professor Andrea Crisanti, microbiologo di caratura internazionale, senatore del Partito Democratico e promotore del disegno di legge per sganciare la gestione sanitaria dalla politica.

La serata comincerà alle 19.30 con una cena solidale a menù e prezzo fisso 15 euro (risotto alla mantovana, spalla cotta con contorno, sbrisolona, bevande e caffè) e su prenotazione (alla cassa della festa o al telefono: Gino Mori 335-4277880 o Simone Bosoni 338-7112981), il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Alle 21.15 nell’arena spettacoli l’incontro pubblico “La cura della comunità”, per una sanità pubblica e universalista. Interverranno appunto il professor Crisanti insieme ad Elena Giusti, segretaria funzione pubblica Cgil Mantova e il dottor Franco Sissa, medico di medicina generale. Introdurrà Nicolò Agosta, coordinatore della Rete Pd Mincio.

Si chiude il 16 luglio alle 19.30 con l’incontro “Lavoro, diritti, persone” con ospite Stefania Bonaldi della segreteria nazionale del Partito democratico che dialogherà con Simone Bosoni, segretario Pd di Borgo Virgilio, sulle sfide del nuovo Pd contro precarietà e disuguaglianze, per la difesa dei diritti di tutte e tutti e dell’ambiente. La moderazione sarà a cura di Adriano Stabile, animatore del nuovo blog Tieni la Sinistra.

La Festa vede la collaborazione del circolo Pd di Curtatone e di tutta la Rete Pd Mincio.