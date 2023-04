Basket serie A2 f – MantovAgricoltura da sballo. Colpo grosso in casa Sanga e va in vantaggio nella serie

Milano Clamorosa impresa del MantovAgricoltura, che espugna il Pala Giordani, fortino della corazzata Sanga Milano, con una strepitosa prova di squadra e il punteggio di 70 a 59. Le sangiorgine si aggiudicano così il primo round dei play off contro la dominatrice della regular season.

La partita. Nel primo quarto è il Sanga a dare il primo strappo (10-6) e il San Giorgio continua a rincorrere con qualche sbavatura difensiva. Dell’Olio e Orazzo tengono le virgiliane ad un possesso di svantaggio (17 a 14), poi un parziale interamente firmato da Toffali respinge le sangiorgine a -9. La frazione si chiude con il ritorno a referto della capitana biancorossa, Llorente, che sigilla il punteggio sul 23-16. Petronio apre il secondo periodo con un tiro dalla media, poi Ianezic scalda la mano e firma un parziale di 8 a 0, cui segue la bomba di Bottazzi che ribalta il punteggio sul 29 a 32 per le sangiorgine. Tanti errori offensivi delle milanesi, il MantovAgricoltura recupera diversi palloni e all’intervallo è avanti di 6 (31-37) con un clamoroso parziale di 21-8.

Al rientro dalla pausa lunga, le milanesi producono un grande sforzo per rimontare, ma il San Giorgio risponde colpo su colpo e la tripla di Dell’Olio vale addirittura il +9. Il Sanga reagisce e torna ad un possesso di svantaggio con la bomba di Toffali, ma il MantovAgricoltura tiene la testa avanti e chiude il terzo quarto a +5 (45-50). Gli ultimi dieci minuti si aprono con un’altra tripla di Ianezic, ma il Sanga risponde a tono e con i canestri di Penz e Madonna risale fino al -2 sul 53 a 55. San Giorgio reagisce alla grande con un mini break di 7-0 rimettendo tre possessi di margine. Le milanesi continuano ad aggredire la partita rincorrendo, le sangiorgine sono però in un trend positivo e la quarta bomba di Ianezic, seguita da quella complicatissima di Bottazzi a pochi minuti dalla fine, danno sempre più coraggio alle biancorosse. Il Sanga riesce ad arrivare fino al -10, ma la serata è consegnata alle sangiorgine che possono festeggiare una vittoria storica, la prima nei play off di Serie A2.

La serie si sposta ora al PalaSguaitzer per gara-2 in programma mercoledì alle 20.30.