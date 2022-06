Calcio Serie C – Mantova, stretta per il bomber. E a centrocampo c’è De Francesco

MANTOVA “Fusse che fusse la vorta bbona?!”, diceva il grande Nino Manfredi. Stavolta sì, o almeno così pare: la settimana che inizia oggi porterà al Mantova i primi colpi di mercato. Del resto venerdì 1 luglio è la data d’inizio ufficiale della sessione estiva, quindi si attende giocoforza una svolta all’immobilismo che ha imperato finora.

Primi colpi, dunque. Il fronte più caldo resta l’attacco, col tormentone che da mesi spadroneggia nella play list di viale Te: Gaetano Monachello resterà o no in biancorosso? La risposta è imminente, diciamo tra oggi e domani. Il ds Alessandro Battisti attende un cenno dal giocatore, che dal Mantova ha già ricevuto un’offerta ma ha preferito temporeggiare. In viale Te non intendono aspettare oltre per cui, in fase di ulteriore stallo, virerebbero su altri profili. Il più quotato è Marco Tumminello, classe 1998, giovanili della Roma, 13 presenze in A (con Roma, Crotone e Atalanta) e 28 in B (Lecce, Pescara, Spal e Reggina). Non ha mai giocato in C. Come a suo tempo Monachello, è in cerca di rilancio avendo marcato solo 14 presenze e un gol nell’ultima stagione a Reggio Calabria. È di proprietà dell’Atalanta.

Qualcosa bolle anche nella pentola del centrocampo. Si sa che dalla Primavera del Verona arriveranno Christian Pierobon (’02) e Filippo Terracciano (’03), con quest’ultimo che però sosterrà il ritiro estivo con la prima squadra dell’Hellas. Ma il Mantova cerca anche un elemento esperto e, in questo senso, prende quota l’ipotesi Alberto De Francesco. Classe 1994, cresciuto nella Lazio, vanta una ventina di presenze in Serie B (con lo Spezia) ed oltre 200 partite in C con le maglie di Aquila, Reggina e Avellino. Da due stagioni milita nella squadra irpina e la scorsa annata ha totalizzato 28 presenze con due reti all’attivo. Non resterà dunque Mirko Bruccini, cui il Mantova sembrava intenzionato a offrire il rinnovo del contratto.

Questa settimana porterà quasi certamente anche all’annuncio di Alessandro Pilati: i contatti col Sassuolo (proprietario del cartellino) hanno dato esiti positivi, dunque filtra ottimismo. Le partenze di Checchi e Milillo rendono tuttavia necessario l’ingaggio di altri difensori centrali, uno dei quali potrebbe essere Luca Iotti (’95) dell’Ancona Matelica. Non accenna a sbloccarsi la questione portiere, legata alla scelta di schierare tra i pali un under (nato dal 2000 in su) o un over. Il Mantova non l’ha ancora deciso e Francesco Marone (classe ’99, dunque non più under) attende.

Per quanto riguarda i giocatori sotto contratto, sono sicuri di rimanere: Guccione, Gerbaudo, Paudice, Messori e Darrel. In partenza Galligani, destinazione San Donato Tavarnelle. Da definire le posizioni di Tosi, Panizzi, Pinton e Silvestro. Al raduno in città mancano un paio di settimane. Un’attesa che (si spera) la vivacità del calciomercato renderà meno spasmodica.