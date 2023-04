Calcio serie C – Mantova, tra i tifosi c’è delusione. Ma possono fare la differenza

Mantova Che ne sarà di questo Mantova? Lo deciderà il campo. Il 6 e 13 maggio i virgiliani si giocano la permanenza in Lega Pro con il doppio impegno contro l’Albinoleffe. Play out che arrivano dopo una stagione decisamente complicata dal punto di vista tecnico, con scelte sbagliate in estate e un progetto che ha fatto acqua da tutte le parti. “I numeri non mentono”. Lo ha detto anche mister Mandorlini durante la conferenza stampa di sabato dopo la sconfitta con il Padova. Ma non è ancora il momento di tirare la riga. C’è ancora la possibilità di raggiungere l’obiettivo e il Mantova nell’ultimo mese ha dimostrato di avere i mezzi per potercela fare. Prestazioni convincenti e sopratutto tanto affetto da parte della sua gente. Ecco, i tifosi. Il presidente Piccoli dopo il match di sabato si è rivolto subito a loro, come ha fatto nelle settimane precedenti. Il numero uno di viale Te ha capito una volta per tutte, cosa significhi fare calcio a Mantova: rispettare la passione e l’amore che i mantovani hanno per l’Acm. Magari in qualcuno, questo sentimento è ancora nascosto, ma quando è il momento di lottare i tifosi non mancano mai. E quello che sta vivendo ora il Mantova è proprio uno di quei momenti.

Certo è che la sconfitta con il Padova ha lasciato un alone marcato di delusione misto a rabbia. Comprensibile, visti i tanti bocconi amari mandati giù durante la stagione e quelle precedenti. Dopo la vittoria di Vercelli nessuno pensava che la sfida con il Padova potesse diventare un “paseo d’onor”, ma che in qualche modo il Mantova la potesse portare a casa. Il risultato sicuramente è negativo, ma la squadra ha dimostrato di essere ancora viva. Il ko con i veneti non deve scalfire la fiducia e l’entusiasmo che il Mantova aveva saputo ricreare nelle ultime settimane. Dai social traspare delusione più per l’andamento della stagione, ma non sembra prevalere la rassegnazione. Già questo è importante e siamo certi che in questa breve appendice di campionato il popolo biancorosso tornerà al fianco di Guccione e compagni. Saranno loro a fare la differenza in queste due sfide. Dal Ccmc, che sta organizzando la trasferta in pullman a Zanica per la gara d’andata, agli ultras della Curva Te: tutti uniti per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Una salvezza da conquistare e un futuro ancora tutto da scrivere. In attesa che vengano comunicati gli orari delle due gare, e quindi il via alla prevendita, il club di viale Te sicuramente studierà iniziative analoghe a quelle annunciate le scorse settimane per favorire un afflusso massiccio di tifosi.

Tommaso Bellini