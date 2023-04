“Superman” restaurato in 4K per i suoi 45 anni

Mantova L’iconico Superman di Richard Donner, in occasione del 45° anniversario dall’uscita del film nelle sale americane, torna al cinema come parte del programma per il 100° anniversario della nascita del marchio Warner Bros, che negli ultimi mesi, per festeggiare il primo secolo di vita, sta riportando al cinema i titoli più iconici prodotti negli anni, per dargli nuova linfa e permettere alle nuove generazioni di apprezzare lo splendore originale. Superman sarà a Cinecity oggi (ore 17.30) e domani (ore 21.15), in versione restaurata in 4K, con una migliore qualità audio e video grazie all’ utilizzo di tecnologie avanzate e all’ impiego dell’audio rimissato digitalmente, e avrà inoltre 8 minuti di scene inedite. Il film è stato diretto nel 1978 e scritto da Mario Puzo, premio Oscar per Il padrino e Il padrino – Parte II. Nel ruolo dell’iconico supereroe DC fu scelto Christopher Reeve, affiancato nel cast da Margot Kidder, Gene Hackman, Ned Beatty, Jackie Cooper e Marlon Brando (nel ruolo Jor-El). Il film vinse un premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali e anche la colonna sonora di John Williams fu candidata.

Dal morente pianeta di Krypton, due genitori lanciano verso la Terra una navicella spaziale che trasporta il loro bambino. Qui Clark Kent cresce e diventa un tranquillo e gentile giornalista del Metropolis Daily Planet. Ma con poteri e abilità molto superiori a quelli degli umani, combatte per la giustizia sotto l’identità di Superman.

Nel prossimo futuro Superman subirà una ulteriore operazione reboot, con James Gunn protagonista in cabina di produzione, sceneggiatura e regia. Nessun attore è stato al momento scelto per il ruolo dell’eroe che ha visto negli anni protagonisti prima Brandon Routh e successivamente Henry Cavill. Prezzo intero 9 euro; prezzo ridotto 6,50 euro. Supplemento prenotazione un euro. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.