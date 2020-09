Tennis Tavolo – Brunetti, quanti campioni al PalaMazzi

CASTEL GOFFREDO In vista dell’inizio della nuova stagione, e in attesa di avere della Fitet le date ufficiali per coppe e campionati 2020/21, la Brunetti Castel Goffredo prosegue la preparazione. In realtà, da maggio, quando sono ripresi gli allenamenti post-lockdown, i lavori al “PalaMazzi” non si sono mai fermati. E oltre ai castellani, come avevamo già scritto tempo fa, vi sono in palestra atleti, italiani ed europei, che giocano per altre squadre della massima serie, ma hanno deciso di affidarsi allo staff tecnico della Brunetti e a tutta la struttura alle loro spalle per la propria preparazione. Ecco quindi gli ex rossoblù Mihai Bobocica, Marco Rech Daldosso, Matteo e Leonardo Mutti. Mihai è tornato all’Apuania Carrara quest’anno. Con lui Leonardo, che ha lasciato il Milano Sport, in cui continua invece a giocare Matteo, per fare una nuova esperienza. Rech ormai è un pilastro del Top Messina, scudettato nel 2019. Altri big sono Bojan Tokic (Carrara) e Alessandro Baciocchi (l’anno scorso a Vigevano), in attesa dell’arrivo dei russi e dei cinesi. «Hanno scelto di trasferirsi – spiega il gm della Brunetti Franco Sciannimanico – o di vivere lunghi periodi qui da noi per la qualità degli allenamenti, e sempre nella massima sicurezza e attenzione in base ai protocolli anti-Covid. E’ una scelta di vita e per noi un grande orgoglio. Soprattutto un privilegio, e una fortuna, per i nostri giocatori, che si allenano con destrimani, mancini, attaccanti o difensori. Così possono intercambiarsi, crescere, fare esperienza e migliorarsi». Mancano ancora i russi (come Alexander Shibaev (Apuania Carrera) e la moglie Elza Shibaeva (Brunetti), o i cinesi, che potrebbero arrivare a fine mese. Intanto la preparazione continua con grande entusiasmo da parte di tutti, e anche i protocolli anti-Covid non creano nessun problema. «Il tennis tavolo è tra gli sport più sicuri perchè si basa già di per sè sul distanziamento. Abbiamo spazi a sufficienza, pochi tavoli, non facciamo i doppi, abbiamo igienizzanti e mascherine. Per noi nessun problema. Aspettiamo solo di giocare». Per la Brunetti la nuova stagione dovrebbe aprirsi a fine ottobre con la «Supercoppa contro il Cortemaggiore (da decidere la sede) e a seguire il campionato». (c)