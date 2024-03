Addio ad Arturo Tomirotti, decano delle Guardie ecologiche

MANTOVA Il Parco del Mincio esprime profonda commozione per la scomparsa di Arturo Tomirotti, per 27 anni Guardia Ecologica Volontaria dell’Ente. “Arturo è stata ed è una figura di riferimento per il Parco del Mincio, il suo impegno come Guardia Ecologica Volontaria rimarrà per sempre un esempio vivo” commenta il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer “è stato testimone attivo dell’importanza della responsabilità individuale nella difesa della natura, supportando l’Ente con passione e competenza nell’organizzazione della vigilanza”. In servizio dal 1991 al 2018, nel 2019 era stato insignito di un attestato di merito che il Parco gli aveva conferito nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza delle maggiori autorità cittadine, per il “costante e prolungato svolgimento del servizio” recitava la motivazione, “che testimonia una elevata professionalità dimostrata negli anni, in particolare per il prezioso supporto fornito all’attività delle Gev”. “Anche quando l’età lo ha costretto a lasciare la divisa, non ha mai smesso di sentirsi una Gev e continuavamo a sentirci” ricorda il direttore Cinzia De Simone “ci mancheranno il suo sorriso e i suoi gesti gentili, che riservava non solo ai cittadini e ai visitatori del Parco, ma anche a tutti i colleghi incontrati”.