Calcio Serie C – Monachello, Marone e non solo: il Mantova riflette sui rinnovi

MANTOVA Ieri ci siamo occupati dei 9 giocatori sotto contratto col Mantova, ipotizzando chi resterà e chi invece potrebbe fare le valigie. Oggi spostiamo l’attenzione sugli altri biancorossi che, in teoria, proprio perchè in scadenza al prossimo 30 giugno, non dovrebbero far parte del progetto Corrent. In teoria, appunto. Perchè lo stesso ds Battisti recentemente ha dichiarato che a qualcuno di questi la società offrirà il prolungamento del contratto, pur senza fare follie per nessuno. Ma chi sono questi giocatori che presto potrebbero sedersi al tavolo con Battisti per discutere il rinnovo?

Naturalmente i primi due della lista, se non altro per acclamazione popolare, sono Gaetano Monachello e Francesco Marone. Entrambi hanno trascinato il Mantova alla salvezza: l’attaccante con i suoi gol, il portiere con le sue parate. La piazza da mesi chiede di blindarli, ma in viale Te hanno deciso di prendere tempo. Una strategia adottata dai giocatori stessi, per i quali non risultano affondi concreti da parte di altre società. Sembra dunque che tanto Monachello quanto Marone attendano davvero una chiamata del Mantova, come peraltro hanno più volte dichiarato pubblicamente. La domanda è: quanto saranno disposti ad aspettare (posto che al Mantova interessi veramente tenerli con sè)? Ai posteri l’ardua sentenza.

Altri due elementi con i quali Battisti si incontrerà sono Lorenzo Checchi e Alessio Milillo. Soprattutto il primo, tra i leader dello spogliatoio, gode di buone probabilità di vestire il biancorosso per il terzo anno di fila. Più difficile sarà rivedere in biancorosso Panizzi, Vaccaro, Esposito, mentre Davide Bianchi potrebbe strappare un rinnovo. Chiudendo con i difensori, merita un discorso a parte Alessandro Pilati: è di proprietà del Sassuolo, ma in viale Te proveranno a farsi allungare il prestito di un altro anno.

Spostandoci a centrocampo, i giocatori in scadenza sono destinati tutti a partire. Ci riferiamo a Pedrini (rientrerà all’Atalanta), Militari e Bruccini. Unica eccezione il 18enne Riahi, che potrebbe essere mantenuto nell’organico della prima squadra dopo le 4 presenze totalizzate nello scorso campionato.

Infine gli attaccanti. Già detto di Monachello, non rivedremo più Piovanello (rientra al Padova) nè De Cenco (colpito da troppi infortuni) nè probabilmente Fontana. Questa la situazione al momento. In attesa che ad esprimersi sia Corrent.