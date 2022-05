Calcio dilettanti – Il 15 giugno serata evento a Gazoldo ricordando la mitica Iag

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Mercoledi 15 giugno, presso il centro sportivo di Gazoldo degli Ippoliti (Mn) – Palco del Papa, alle ore 20.30 verrà presentato il libro “IAG, LA SOCIETA’ CHE HA FATTO LA STORIA DEL CALCIO DILETTANTISTICO MANTOVANO E NON SOLO…” che raccoglie undici anni di ricordi calcistici che hanno portato la squadra di patron Livraghi dalla terza categoria alla serie D. Saranno presenti i sindaci di Gazoldo e di Goito, i giocatori dell’epoca, mister Gatti, nonché ospiti del mondo del calcio tutti da scoprire. Il libro, a cura del giornalista Marco Morelli, con pregevoli interventi di Nanni Rossi e Giacomo Gabriele Morelli, ripercorre e mette in evidenza i momenti clou di quell’epoca con foto, articoli originali, interviste esclusive fatte ai protagonisti di quel periodo, dal settore giovanile alla prima squadra. Il libro sarà in vendita per chi lo volesse durante la serata di presentazione e quanto incassato sarà devoluto interamente in beneficenza.