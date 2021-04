Calcio Serie C – Non solo Mantova: 180 minuti di passione per tutti i verdetti

MANTOVA Centottanta minuti e il campo darà i suoi verdetti. Domenica alle 20.30 andrà in scena la penultima giornata di un campionato combattutissimo, che promette di riservare ancora tante emozioni.

Il Mantova – La nostra analisi parte dai biancorossi, che possono staccare il biglietto per i play off. Basterà battere la Vis Pesaro e sperare che il Gubbio non faccia altrettanto con l’Imolese. Sarebbe sufficiente anche un pareggio, a patto che il Gubbio perda a Imola e la Vecomp non vinca a Fermo. In teoria anche la Fermana potrebbe raggiungere il Mantova, ma sarebbe poi svantaggiata dagli scontri diretti.

Incognita Samb – Passano i giorni ma della penalizzazione dei marchigiani nemmeno l’ombra. Siamo ormai al grottesco, e bene farebbe la Lega Pro a premere per un’accelerazione dei tempi. Fatto sta, alla Samb verranno (?) tolti 6 o 7 punti, con conseguente discesa al decimo posto. Per il Mantova, che salirebbe al nono, cambierebbe poco o nulla: la corsa rimane su Gubbio e Vecomp.

L’opzione “11” – Quand’anche ai biancorossi sfuggisse il decimo posto, ricordiamo che c’è la possibilità di qualificarsi da 11esima. A patto che la quarta in classifica vanti un punteggio superiore alle quarte degli altri gironi. Ad usufruire di questa opportunità, al momento, sarebbe proprio il girone B grazie ai 66 punti del Modena (contro i 63,33 del Bari nel C e i 61 del Renate nell’A).

Promozione diretta – Lotta entusiasmante tra Padova e Perugia, appaiate in testa, col Sudtirol a -2. In B ne andrà una sola. Gli scontri diretti tra veneti e umbri, determinanti in caso di arrivo a pari punti, premiano il Perugia. Che domenica ospiterà un Matelica già qualificato per i play off, mentre il Padova farà visita a un Carpi già praticamente salvo. Il Sudtirol non può mancare i tre punti contro il Cesena, anch’esso già ai play off.

Griglia play off – Otto caselle sono già riempite. Ne mancano una (o due, nel caso passasse anche l’11esima). Da determinare i piazzamenti: il Modena non si schioderà dal quarto posto; la Feralpi chiuderà probabilmente quinta; il resto è battaglia campale fra Triestina, Cesena e Matelica, col solito punto interrogativo sulla Samb.

Tranquillità – La matematica le tiene ancora in gioco (rispettivamente per play off e play out), ma Fermana e Carpi possono già preparare le valigie, destinazione vacanze.

Si salvi chi può – Per restare in C la Vis Pesaro deve portarsi a +4 sul Legnago perchè, in caso di arrivo a pari punti, i veronesi hanno lo scontro diretto a favore. Il Legnago ha un altro modo per salvarsi direttamente: portare a più di 8 punti (ora è a 7) il distacco sull’Arezzo. In tal caso, il play out contro i toscani non si disputerebbe. L’altro spareggio, praticamente definito, sarà Fano-Imolese. Il calendario domenica offre Arezzo-Ravenna: il pari non serve a nessuno, anzi chi perde è spacciato.