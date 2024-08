Calcio Promozione – Marmirolo pronto al raduno con un attacco nuovo di zecca

MARMIROLO Comincia questa sera la stagione del Marmirolo, pronto a dare nuovamente l’assalto al campionato di Promozione. Questa dovrà essere l’annata della “maturità”: dopo una salvezza tranquilla, a ridosso della zona play off sotto la gestione di Alessandro Cobelli, i neroverdi ci riprovano con Matteo Tenedini in panchina. La tentazione di alzare nuovamente l’asticella è grande: la rosa ha visto diversi cambiamenti in estate. L’attacco è nuovo di zecca: Pernigotti, Ghirardi e Rasini sono atleti in grado di fare la differenza in categoria, Vincenzi a centrocampo e Raffa in difesa, sono garanzia di esperienza e personalità. A lasciare diversi elementi di provenienza veneta: Sabaini e Dentale sono rientrati nel Veronese, Sassi, Buxton, Cipriani e Diop invece, sono passati alla Governolese con l’ex ds Brentegani.

Potrebbe non essere finita: «Cerchiamo un centrale d’esperienza – dice il direttore sportivo Alessandro Capelli -, se ci sarà l’occasione lo prenderemo». Nel frattempo l’Union Marmi proverà un attaccante in quota, il classe 2005 Ouzounov, elemento che proviene dalla Bedizzolese. «Siamo comunque molto soddisfatti per il mercato – prosegue Capelli -, vogliamo provare ad alzare l’asticella, ma non ci piace fare particolari proclami. Il primo obiettivo è mantenere la categoria, ma siamo certi che questa rosa potrà quantomeno ripetere lo scorso campionato. Abbiamo puntato su un allenatore come Tenedini che porterà sicuramente idee nuove e freschezza. Arriva da tante buone annate con la Serenissima in Prima, fa un calcio moderno e questo ci ha convinto a sceglierlo. Vogliamo fare bene e pensiamo che ci siano tutti i presupposti. Col mister abbiamo lavorato bene in fase di campagna acquisti, abbiamo condiviso tutti gli obiettivi». Ora toccherà all’esordiente Tenedini amalgamare il gruppo e mettere in pratica il suo calcio.

«La competizione si fa ancora più tosta di quanto non si presentasse in precedenza – spiega Capelli – con la permanenza dell’Asola in categoria e l’arrivo della Poggese, che sicuramente proverà ad inserirsi nella lotta al vertice del girone. Sarà un bel campionato, con tante compagini mantovane a darsi battaglia, oltre ovviamente alle immancabili bresciane, molto competitive. Penso ad esempio alla Pavonese, appena retrocessa dall’Eccellenza, ma non solo».

Appuntamento dunque al Canuti per il primo allenamento (ore 18.30). Le amichevoli in programma: il 10 agosto con la Castellana, il 21 col Curtatone, il 24 col Porto.