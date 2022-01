Calcio Serie C – Primo colpo del Mantova: preso l’attaccante Galligani

MANTOVA E alla fine anche il mercato del Mantova si sbloccò. Proprio questa settimana, com’era nei piani del ds Alessandro Battisti. Il primo colpo dei biancorossi si chiama Elia Galligani, è un esterno offensivo duttile, che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche al centro. Toscano di Viareggio, è nato l’8 giugno 1992 ed è al secondo anno di Serie C. Decisamente positiva la scorsa stagione, giocata con la maglia del Grosseto: 36 presenze più 2 nei play off, con 11 gol all’attivo (5 nelle ultime 5 giornate) e 8 assist. In estate il trasferimento alla Carrarese, dove in questa prima parte di stagione ha totalizzato 15 presenze e 2 gol. Va detto che il suo rendimento è stato condizionato da un infortunio agli adduttori, ora superato.

Galligani è giunto ieri pomeriggio a Mantovanello, dove ha potuto visitare la struttura, conoscere i (pochi) nuovi compagni presenti e scambiare due parole con mister Galderisi. Ma solo oggi effettuerà il suo primo allenamento mantovano. Il suo arrivo compensa la (momentanea?) indisponibilità di Bertini. «È un giocatore molto bravo, oltre che di personalità – il commento di Galderisi – . Avevamo bisogno di rinforzi nel reparto avanzato e sono felice del suo arrivo». Soddisfatto anche il ds Battisti: «È un giocatore che ho scoperto l’anno scorso e mi è piaciuto subito. Ha le caratteristiche che cercavamo. Quando si è presentata l’opportunità, in accordo con Galderisi, non ce la siamo lasciata sfuggire. Ora la parola passa al campo». E allo stesso Elia, chiamato a ripagare la fiducia in lui riposta.