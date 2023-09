Acqua calore ed energia: piano per il clima

MANTOVA Mantova ha approvato una propria strategia di transizione climatica nell’ambito del progetto “Ace 3T Clima” che trova nell’acqua, nel calore e nell’energia i tre pilastri per la “transizione climatica del mantovano”; un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.

Si tratta di temi di particolare rilevanza per l’attuazione della strategia di transizione legati alla promozione di azioni di adattamento e mitigazione, che prevedono tra le diverse azioni la realizzazione del servizio di monitoraggio di progetto e monitoraggio climatico, in attuazione delle azioni 3 e 21 della strategia di transizione climatica imposte dalle direttive comunitarie.

Il valore stimato della prestazione richiesta è pari a 20.400 euro più Iva e oneri, ed è stato affidata alla società Actl – Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano, che presenta le caratteristiche di qualità, competenza tecnica e conoscenza delle tematiche, oltre a un adeguato livello di autonomia e pertanto garantisce il rapido e adeguato svolgimento di quanto richiesto dal servizio.

Tale servizio prevede un supporto tecnico in materia di monitoraggio meteoclimatico da presentare al Comune, che rimane capofila del progetto, e referente responsabile dell’attività svolta. La strategia di transizione climatica affidata alla Actl avrà durata di quattordici mesi a decorrere dalla stipula del contratto.