Auto – Cressoni settimo a Le Castelet

Le Castelet Matteo Cressoni (in foto) e i compagni del team Iron Lynx avrebbero meritato qualcosa in più dalla trasferta francese a Le Castellet. Dopo che le prove di giovedì e venerdì avevano certificato ottime prestazioni della loro Ferrari F488 GTE Evo #60, l’11° tempo rimediato nelle qualifiche ufficiali del sabato ha scombussolato i piani di vittoria. Gara tutta in rimonta, quindi, per Matteo Cressoni, Davide Rigon e Claudio Schiavoni. Una rimonta, chiusa al settimo posto, penalizzata però in diversi frangenti da ben 3 rallentamenti imposti dalle “safety car”. Dalla trasferta francese il Team Iron Lynx mette comunque in cassaforte punti preziosi per un campionato nel quale la regolarità e la costanza di rendimento faranno la differenza. Tra le note positive, gli ottimi tempi messi a referto nelle prove e in gara da Matteo Cressoni. Il campionato European Le Mans Series, basato su 6 prove della durata di 4 ore ciascuna, proseguirà nel weekend del 15 maggio sul circuito “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Cressoni sarà impegnato il prossimo weekend, al volante della Mercedes AMG GT3 del Team Antonelli Motorsport sul circuito brianzolo di Monza per il Campionato Italiano GT Sprint.