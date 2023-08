Asola, Martedì 29 Agosto la prestigiosa ‘The Cardiff County and Vale of Glamorgan Youth Orchestra’ in concerto nella Cattedrale di Sant’Andrea

ASOLA La prestigiosa ‘The Cardiff County and Vale of Glamorgan Youth Orchestra’ farà tappa domani alle ore 21 nella Cattedrale di Sant’Andrea della cittadina del Chiese nell’ambito della sua tournèe estiva in Italia. L’evento sarà ad ingresso gratuito e vedrà protagonisti circa 70 giovanissimi musicisti del Conservatorio musicale del Galles che si esibiranno in un concerto di musica sinfonica. Considerata un’orchestra giovanile di altissimo livello, negli ultimi dodici anni i giovani musicisti gallesi sono stati ospiti in Toscana, Umbria, Veneto, Germania, Austria e nella Repubblica Ceca. Il concerto sarà diretto dal maestro Eric W Phillips, vedrà come solista Oliver Bartlett e prevede l’esecuzione di musiche di Rossini, Haydn, Larsson e Schubert. Il concerto è organizzato dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di Asola e la Corale “Santa Cecilia-Don Anselmo Ghidini”.

Paolo Zordan