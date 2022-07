Calcio serie C – Società e mercato: per il Mantova settimana con tante novità… Forse

Mantova Comincia oggi quella che dovrebbe essere la settimana dei primi annunci. Il condizionale è d’obbligo quando si parla di Mantova. Soprattutto in questo periodo di silenzio assoluto. Tanti i fronti aperti dal ds biancorosso Alessandro Battisti, in queste settimane di mercato. Tanti incontri, diverse telefonate che i tifosi si augurano possano portare a tutta una serie di accordi, che serviranno per comporre il puzzle del nuovo Mantova, targato Corrent. In primo piano c’è sempre lui: Monachello. Una telenovela che a distanza ormai di un mese abbondante dall’incontro con il procuratore per formalizzare l’offerta per il rinnovo, deve ancora trovare un suo epilogo. O meglio: questo è quello che appare all’esterno. Impossibile parlare con il giocatore ci si affida a quel poco che trapela da viale Te. Considerata l’estenuante attesa, è sempre più probabile che la società decida di andare dritta su Tumminello e abbandonare l’idea di rivedere Monachello con la maglia del Mantova. Colui che sembrava essere inizialmente una sorta di esca per velocizzare la scelta di Monachello, potrebbe essere la scelta definitiva per l’attacco biancorosso. Anche qui la trattativa è ben avviata. Comunque una scommessa, anche se a livello tecnico il giocatore non si discute. Anzi, resta un lusso per la categoria. Nelle ultime ore è stato accostato al Mantova anche Sulayman Jallow, attaccante in forza al Montevarchi sul quale ci sarebbero anche Arzignano e Vis Pesaro. Il club di viale Te in ogni caso ha fatto sapere che non sarà un obiettivo di mercato.

In giornata o al massimo domani arriverà l’annuncio di De Francesco che sarà in città per firmare il contratto che lo legherà al club virgiliano. Sempre in settimana ci sarà un incontro con Giovanni Bia, procuratore di Iotti e di Floriano e quindi chissà che possano esserci nuovi sviluppi. Possibile anche che venga approcciato un discorso legato al giovane in forza dell’Atalanta, Ghislandi, messo nel mirino da diversi club. Il Mantova spera anche che sia la volta buona per arrivare a un definitivo via libera da parte del Sassuolo per il rinnovo del prestito di Pilati. Ma soprattutto questa sarà la settimana di Corrnet. Il tecnico dovrebbe essere presentato entro sabato. Si avrà quindi modo di capire le prime sensazioni del tecnico scaligero, alla sua prima esperienza nei professionisti da primo allenatore.

Ed entro il prossimo fine settimana la società formalizzerà l’ingresso in società di Filippo Piccoli, che farà da spalla in maggioranza a Maurizio Setti. Al di là dell’annuncio il neo socio è già al lavoro da diverse settimane sul fronte commerciale e a ridosso del raduno dovrebbero esserci importanti novità anche sul fronte degli abbonamenti. La nuova stagione ormai è quasi pronta a partire.