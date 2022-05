Tamburello – Il Cereta presenta squadre e nuovo sponsor

Castelgrimaldo (Volta) Seppur a stagione in corso il Cereta ha deciso di presentare il nuovo sponsor e le tre formazioni maschili allestite, una di serie B e due di serie D. Il tutto si è svolto mercoledì sera nell’accogliente cornice della Guidolini Ortocultura di Castelgrimaldo, caratterizzato da tanto entusiasmo per la crescita compiuta dal team nato nel 1967 e presieduto da Luigi Bertagna. A sostenere il paziente lavoro di promozione del tamburello, tanto per la sezione prime squadre, maschile nella serie cadetta e femminile in A, quanto per quello del vivaio, si è aggiunta anche la nota azienda della famiglia Guidolini, con in prima fila il titolare Davide e la consorte Paola. Azienda che opera nel settore dell’orticultura e che vanta un prestigio internazionale, non a caso il 97% dei suoi prodotti viene esportato all’estero. Questi gli atleti che fanno parte della prima squadra in serie B: Massimo Gelmini, Manuel e Mirko Campolongo, Giorgio Stefanoni, Luca Sorio e Alessandro Groppelli; il dt è Giuliano Crotti affiancato da Luigi Bertagna. In serie D due squadre: una di giovani allievi e juniores e una da atleti più esperti. Il gruppo è composto da: Roberto e Gianluca Mercante, Simone e Omar Pernumian, Daniele Pettenati, Daniele Mazzi, Cristian Cimarosti, Luca Carnevali, Giacomo Corazzina, Filippo Bombana, Pietro Zenone e Nico Alessandro. Lo staff tecnico; Adolfo Negri, Paolo Ferri e Claudio Marsiletti. (pb)