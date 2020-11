BOLZANO Non è bastato un finale in attacco al Mantova, nel quale mister Troise si è giocato il tutto per tutto con 4 punte, per rimediare al doppio svantaggio al Druso di Bolzano. Il Sudtirol si aggiudica il successo, dopo aver dominato la gara per quasi 80′. Vantaggio di Rover al 41′ con un colpo di testa in area piccola, raddoppio di Magnaghi al 51′, diagonale di destro che non ha lasciato scampo a Tozzo. Nel finale, dicevamo, ha accorciato le misure il Mantova con una magia del rientrante Filippo Guccione, che ha segnato direttamente da corner.

SUDTIROL-MANTOVA 2-1

SUDTIROL: Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Vinetot (39′ Curto), Fabbri; Tait, Greco (84′ Gatto), Karic; Casiraghi (84′ Fink); Magnaghi, Rover (73′ Turchetta). A disp.: Meneghetti, Gigli, Davi, Calabrese, Semprini. All.: Vecchi.

MANTOVA: Tozzo; Milillo, Checchi (61′ Bianchi), Zanandrea; Gerbaudo (61′ Lucas), Zibert, (80′ Rosso) Militari, Silvestro; Cheddira (68′ Guccione), Ganz, Zappa (61′ Vano). A disp.: R. Tosi, Esposito, Panizzi, Cortesi. All.: Troise.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (assistenti: Micaroni di Chieti e Voytyuk di Ancona)

RETI: 41′ Rover, 51′ Magnaghi, 91′ Guccione

NOTE: Corner 8-2. Ammoniti: Vinetot. Recupero: 2’+3′

Secondo tempo

93′ Finisce qui.

93′ Mancano 30 secondi e il Mantova tenta il tutto per tutto ma il Sudtirol prova a tenere palla.

91′ Gol del Mantova! Guccione!!! Direttamente da corner!

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Arriva il primo corner per il Mantova. La battuta però è facile preda di Poluzzi.

87′ Ganz tenta il tiro a giro, palla abbondantemente alta.

84′ Pericoloso diagonale di Casiraghi, palla fuori.

81′ Lancio lungo di Zanandrea, errore difensivo del Sudtirol, ma Poluzzi anticipa Guccione.

80′ Troise mette un’altra punta: è Rosso, che entra per Zibert.

79′ Palo del Sudtirol con Karic. Sull’azione seguente Casiraghi svirgola da buona posizione.

75′ Azione personale di Casiraghi sulla destra, cross in mezzo, sbroglia in qualche modo la difesa mantovana.

73′ Secondo cambio per gli altoatesini: fuori Rover, autore della prima rete, dentro Turchetta.

68′ Troise si gioca la carta Guccione, che torna dopo l’infortunio e rileva Cheddira.

67′ Rover brucia Milillo, entra in area e conclude. Tozzo si salva di piede.

66′ Tiro di Militari, palla facile preda di Poluzzi.

63′ Stacco di testa a centroarea di Magnaghi, Tozzo blocca bene.

61′ Triplo cambio per il Mantova: fuori Checchi, Gerbaudo, Zappa dentro Bianchi, Lucas e Vano.

56′ Biancorossi in difficoltà, all’inizio della ripresa i virgiliani hanno subito il raddoppio e ora faticano ad affacciarsi dalle parti di Poluzzi.

55′ Pasticcio difensivo dei biancorossi, Casiraghi tenta la conclusione, Militari lo anticipa di un soffio. Palla in corner.

51′ Raddoppio del Sudtirol con Magnaghi: l’attaccante di casa riceve in area e scarica un destro in diagonale che si infila sul secondo palo. Nulla da fare per Tozzo.

46′ Si riparte, calcio d’inizio battuto dai virgiliani. Non ci sono stati cambi all’intervallo, nel primo tempo invece Vinetot ha alzato bandiera bianca, lasciando il posto a Curto per un infortunio.

Primo tempo

47′ Fine primo tempo: Sudtirol in vantaggio, grazie al gol di Rover. A tra poco per la ripresa.

46′ Cross basso dal fondo sulla sinistra di Zappa, si distende Poluzzi e para.

45′ 2′ di recupero nel primo tempo.

45′ Casiraghi prova il tiro a giro, che finisce abbondantemente alto.

44′ Punizione pericolosa dal limite per il Sudtirol.

42′ Risponde subito il Mantova: Cheddira per Ganz, palla fuori di poco.

41′ Vantaggio del Sudtirol. Cross dalla sinistra di Karic, stacco vincente di Rover, che sbuca in mezzo ai centrali biancorossi e da pochi passi beffa Tozzo.

39′ Problemi fisici per Vinetot, il difensore ex Mantova sarà sostituito da Curto.

38′ Ammonito Vinetot.

33′ Strepitosa parata di Tozzo sul colpo di testa di Malomo, servito dalla sinistra da Fabbri. Palla in angolo, il quarto per il Sudtirol.

30′ Corner dalla sinistra degli altoatesini: sulla conclusione in porta (deviata nuovamente in angolo dalla difesa virgiliana) il Sudtirol chiede il fallo di mano. L’arbitro Luciani vede bene e concede un altro corner. Il braccio di Militari era attaccato al corpo.

29′ Milillo “mura” il tiro di Magnaghi: palla in corner.

28′ Buona chance per il Mantova: Cheddira semina i diretti avversari, arriva sul fondo e prova a servire Zappa, che non riesce a girare in porta. Palla sul fondo.

25′ Conclusione da fuori area di Zappa, smorzata dalla difesa. Poluzzi rinvia.

22′ Azione in solitaria di Rover che si accentra e tira, palla insidiosa che termina di pochissimo fuori. Tozzo è sulla traiettoria e accompagna l’uscita della sfera.

19′ Zibert tenta la soluzione dai 25 metri, palla abbondantemente fuori.

17′ Poluzzi anticipa di un soffio Cheddira, ben lanciato da Ganz.

16′ Gerbaudo serve Ganz, che apre per Zappa sulla destra, ma il numero 7 virgiliano non ci crede abbastanza: palla sul fondo.

13′ Karic prova a servire Rover, ma i due non si intendono e la sfera finisce docile tra i piedi di Tozzo. Sul ribaltamento di fronte, Cheddira crea scompiglio sul fronte destro d’attacco, cross teso di Zibert ma nessuno dei virgiliani è pronto a deviare.

12′ Angolo di Casiraghi, incorna l’ex Vinetot, ma la palla finisce abbondantemente fuori.

7′ Malomo fallisce una ghiotta occasione da pochi passi. Si salva in questa circostanza il Mantova.