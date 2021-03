Calcio serie C – Tegola per il Mantova: Baniya si è rotto il crociato in allenamento, stagione finita

Mantova Quello che sembrava essere un normale day after di contenuta euforia per l’ottimo pareggio in casa del Modena, si è trasformato in un pomeriggio di rabbia e tensione. Durante la seduta d’allenamento in cui ha preso parte anche Ganz (in forse per il match di domani), il difensore Baniya si è accasciato da solo a terra in lacrime. La visita dallo specialista Antonio Zanini ha confermato le prime sensazioni di chi ha visto la scena: lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Ora sarà l’Hellas (proprietario del cartellino) a decidere come proseguire. Sicuramente il giocatore sarà operato. I compagni hanno intuito subito la gravità dell’infortunio e sono corsi attorno al difensore insieme a tutto lo staff tecnico, compresi mister Troise e il ds Battisti. Mentre il fisioterapista Croci stava facendo le prime operazioni di soccorso, il tecnico, dopo aver notato un tifoso attaccato alla rete del Centrale con il telefono in mano, è scattato con rabbia verso il ragazzo per allontanarlo. Una reazione scomposta, dettata sicuramente dalla rabbia per l’infortunio del proprio difensore. Troise ha ordinato a tutti i giocatori di rientrare nello spogliatoio, mentre Baniya veniva portato a braccia fuori dal Centrale. Sui volti dei biancorossi tanta amarezza e preoccupazione. Nel frattempo il ragazzo, dopo aver fatto il giro della pista del Te, si è presentato all’ingresso del Centrale per cercare di chiarire con il tecnico campano, senza però trovare una risposta immediata. Il giovane ha provato ad avvicinarsi, ma il ds Battisti è intervenuto per cercare di placare le acque.

La versione del ragazzo (campano di Torre Annunziata) è che il mister l’avrebbe affrontato a muso duro perchè temeva che stesse riprendendo la scena, ma il giovane ha spiegato ai cronisti che stava facendo semplicemente una video chiamata con un amico. Questo quanto accaduto ieri pomeriggio. Il rammarico più grande ovviamente in casa Mantova è la perdita di un giocatore come Baniya. Per l’ex Primavera del Verona un vero e proprio calvario. Già dal ritiro estivo aveva avuto dei problemi per una frattura alla tibia. Il difensore è rimasto ai box per tutto il girone di andata. Le cure effettuate sembravano aver dato dei benifici, ma poi dopo la convocazione in Mantova-Ravenna, nuovo stop per un problema al collaterale. Il 24 gennaio è stato convocato per la gara con la Fermana e successivamente in quella con il Carpi. Il ritorno in campo è avvenuto al 40’ nella sfida casalinga con il Padova per l’infortunio di Zanandrea. Da titolare si è reso protagonista nel match con il Perugia segnando un gol. Sempre chiamato in causa fino al match con i Sudtirol, ha dato forfait nella gara di Modena. Avrebbe potuto giocare anche contro la Vecomp a causa della squalifica di Checchi. L’aspetta invece un lungo periodo di stop, l’ennesimo. Un grande in bocca al lupo.