Calcio Serie C – Tifosi in trasferta: mantovani tra i più numerosi

MANTOVA Il sito stadiapostcards.com rileva, se mai ce ne fosse bisogno, la passione ritrovata dei tifosi del Mantova verso la loro squadra. Nella classifica delle tifoserie più presenti in trasferta, che comprende tutte le squadre professionistiche italiane (Serie A, B e C), quella mantovana occupa un ottimo 36esimo posto con una media di 404 supporter al seguito. Prendendo in esame solo la Serie C, il Mantova è dietro soltanto ad Avellino, Vicenza, Juve Stabia, Cesena e Padova. La tifoseria biancorossa in formato trasferta è più numerosa di quelle al seguito di Udinese, Empoli e Sassuolo, che militano in Serie A; e di Ternana, Como, Spezia, Ascoli, Cittadella, FeralpiSalò e Sudtirol che militano in B. Se il 2024 manterrà fede alle promesse, la posizione del Mantova è destinata a salire. I 1.000 supporter in partenza per Padova, nonostante la notturna e il giorno feriale (e diciamo anche a dispetto della diretta in chiaro su Raisport) ne sono una testimonianza tangibile.