Tamburello serie A m – La Cavrianese torna al successo a Fontigo, ma quanta fatica

Mantova Archiviata la Coppa Europa, è ricominciata ieri la massima serie. La Cavrianese nel pomeriggio ha espugnato per 2-0 il Fontigo, rafforzando così il quarto posto, ma quanta fatica. I padroni di casa sono partiti a mille, portandosi subito sul 3-1, ma i collinari non si sono dati per vinti e hanno impattato sul 3-3. Buon equilibrio sino al 4-4, poi i ragazzi di Quinto Leonardi hanno trovato la forza per chiudere 6-4. Nel secondo hanno condotto nel punteggio, ma questa volta a rimontare sono stati i trevigiani, che non avevano alcuna voglia di arrendersi. Hanno lottato con tenacia sino all’ultimo, solo che alla fine la Cavrianese, stringendo i denti, ha chiuso sempre 6-4. Il ritorno al successo, dopo il ko nell’ultimo turno con l’Arcene, ha soddisfatto il presidente Oscar Tondini: «Non è stato facile uscire vincenti da Fontigo. Quanta fatica, ma ce l’abbiamo fatta e siamo molto contenti». In notturna le altre partite della quarta di ritorno. Quarto turno di ritorno anche per la serie cadetta. Ieri nell’anticipo il Dossena ha battuto fuori casa in scioltezza il Tuenno per 2-0, dando così continuità alla sua rincorsa alle prime posizioni.

Oggi alle ore 16 il big match tra le prime della classe Segno e Castelli Calepio, che si giocheranno in questo scontro diretto una buona fetta di promozione, anche se il campionato è ancora lungo. Entrambe hanno già osservato il proprio turno di riposo e i trentini possono vantare due lunghezze di vantaggio sui bergamaschi, che però sono stati l’unico team all’andata a costringere al ko la prima della classe. Facile prevedere una gara equilibrata e aperta vista anche l’importanza della posta in palio. Ostico derby casalingo per l’altra seconda forza Valgatara che attende il Palazzolo in un match altrettanto equilibrato. Favorito il Rallo nel derby contro il Valle San Felice ed equilibrio nello scontro in coda tra Besenello e Malavicina: chi uscirà sconfitto vedrebbe quasi definitivamente compromesse le speranze di salvezza. A riposo il Cereta.