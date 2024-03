Rugby serie A – I Caimani giocano d’anticipo allo Zaffanella con i Ruggers Tarvisium (ore 18)

Viadana Match di rilievo quello che andrà in scena oggi alle ore 18 allo Stadio Zaffanella. I Caimani Viadana, allenati dai coach Madero-Tejerizo, scenderanno in campo tra le mura amiche per affrontare i Ruggers Tarvisium, squadra attualmente al terzo posto in classifica.

Dopo il passo falso di domenica scorsa contro Pesaro, i gialloneri devono ritrovare il bandolo della matassa per confermare quanto di buono fatto fino ad ora. La sconfitta nelle Marche ha allontanato i Caimani dalla quarta posizione, ma una vittoria potrebbe permettere loro di agganciare Paese e poi superare allo stesso tempo il Tarvisium. Solo il campo però parlerà. La formazione scelta dallo staff tecnico: Ferro, Crea, C. Paternieri, Gigli, Sanchez, M. Paternieri (C), Maestri, Sarzi Amadè, J.C. Gamboa, Casasola, Al. Artoni, Loretoni, Halalilo, Dorronsoro, Bartolini. A disposizione: Tejerizo, Chizzini, Manghi, Davolio, Zanatta, Cocconi, Cafarra, Russo.