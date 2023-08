Calcio Serie C – Trimboli e la nuova avventura col Mantova: “Vogliamo essere una sorpresa”

BARDOLINO (Vr) Arrivato dalla Sampdoria a titolo definitivo, Simone Trimboli si appresta ad iniziare la sua seconda e definitiva esperienza lontano dalla Liguria: «Sono stato 6 mesi in Ungheria al Ferencvaros – dice il centrocampista – . Questa esperienza mi ha aiutato molto a capire meglio il calcio europeo. Dopo di che ho fatto una toccata e fuga alla Samp per poi accasarmi qui a Mantova. Prima del mio arrivo ho parlato con il direttore e, ancor prima di parlare di cifre, ero già convinto di venire qui per il progetto presentatomi. È stata una trattativa lampo e sono convinto della scelta fatta perché ho trovato persone molto valide e brave. Credo che, se seguiremo tutto ciò che il mister ci sta insegnando, potremo fare un bel campionato e chissà, forse essere anche una sorpresa». Dopo l’esperienza ungherese, Simone è cresciuto: «Mi porto dietro l’apprendimento dell’inglese – dice sorridendo – , il diverso modo di giocare e la differente visione di gioco. La mentalità europea rispetto alla nostra è più “fisica” perché loro usano tanto il corpo e non hanno paura nel venirti a prendere uno contro uno. Giocano con tanta intensità e qualità perché più scambi palla rapidamente e più sei efficace». Quali aspettative per Simone? «Da quest’anno mi aspetto di giocare più partite possibili e di segnare tanti gol. Il mister mi chiede di prendermi delle responsabilità, senza abbattermi e di stare tranquillo quando sbaglio perché ho la libertà di poter fare ciò che più mi piace e riesce: giocare a pallone». Il primo impatto con i compagni è stato molto positivo: «Mi ha colpito subito l’entusiasmo che c’era perché alla Sampdoria non si respirava un clima così. Appena arrivato ho trovato subito un ambiente sereno intorno alla squadra e ho visto il presidente molto carico». Per concludere, un piccolo spoiler sulla prima chiacchierata… «Mi hanno chiesto di segnare e di creare numerosi assist per i miei compagni. Ho nel mio repertorio i tiri dalla lunga distanza, magari potranno tornarmi utili».

Samuele Elisse