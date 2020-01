Pegognaga, a breve una telecamera in piazza Matteotti

PEGOGNAGA Subito una telecamera di contesto in piazza Matteotti: questa la decisione dell’amministrazione comunale di Pegognaga per cercare di introdurre un deterrente all’indomani dei due furti verificatisi nella notte tra domenica e lunedì nella cittadina laurenziana (uno, andato purtroppo a segno, al casello dell’A22 e uno, ma senza bottino per i ladri, allo sportello bancomat della Bpm, appunto in piazza Matteotti). La giunta guidata da Matteo Zilocchi aveva infatti già programmato l’installazione di tre telecamere, di cui due di controllo targhe nei varchi di accesso al paese, e una di contesto al Parco san Lorenzo: «Vista la situazione abbiamo deciso di installare la telecamera di contesto in piazza Matteotti – ci ha spiegato il sindaco – Ma anche per il Parco San Lorenzo intendiamo acquistare un’altra telecamera di contesto. L’installazione di questi apparecchi avverrà, come programmato, tra il 29 e il 31 gennaio». Zilocchi ha inoltre rilanciato la necessità di una possibile polizia intermunicipale, almeno per i comuni del Suzzarese: «La nostra adesione alla convenzione con il Comune di Borgo Virgilio – spiega – dimostra che si può fare qualcosa di importante in questa direzione. Mi rendo conto che non è un percorso semplice ma, al contempo, credo che se tutti i comuni del Suzzarese lavorassero insieme per definire le competenze sia possibile arrivare a concretizzare qualcosa di importante per dare ulteriore sicurezza ai cittadini». (nico)