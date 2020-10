Tennis tavolo A1 femminile – La Brunetti venerdì 30 giocherà in Supercoppa

CASTEL GOFFREDO Ecco la data. La Supercoppa si giocherà venerdì 30 ottobre alle ore 18. Le contendenti saranno Brunetti e Teco Cortemaggiore e si sfideranno al PalaMazzi di Castel Goffredo. Solitamente la sede prescelta è quella della vincitrice dello scudetto, ma la stagione scorsa è stata chiusa anzitempo per l’emergenza Coronavirus e non sono stati assegnati i vari titoli. La castellane erano in testa al momento dello stop ai campionati, e quindi la Federazione ha scelto il palasport mantovano come treatro della sfida. Con la piena disponibilità del Cortemaggiore, che avrebbe anche potuto non essere molto d’accordo. «Ringraziamo il presidente piacentino Dernini – dichiara il gm della Brunetti Franco Sciannimanico – che ha accettato di venire a giocare qui. Questa è la terza edizione della coppa e le prime due le abbiamo vinte noi. Vediamo che succede, anche per il Covid, un vero incubo. Ci mancano infatti le straniere (la cinese Wang Chang e la russa Shibaeva, ndr) ma è così anche per gli altri. C’è ancora un mese di tempo, speriamo la situazione migliori».