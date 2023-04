Ospitaletto, domenica la ciclostorica dedicata al “mito” di Learco Guerra

Ospitaletto Mantovano Sarà l’omaggio ad un mito delle due ruote come Learco Guerra a dare il via domenica 16 aprile al trittico di ciclo storiche poste in calendario dal Comitato provinciale Fci di Mantova in sinergia l’Aics. Un trittico che vuole dare il giusto risalto ad una specialità che, nel rievocare il fascino e le imprese dei campioni del secolo scorso e le squadre ciclistiche che hanno fatto la storia di questo sport, di stagione in stagione sta ampliando i propri orizzonti. Proprio con la “Learco Guerra – Ciclostorica della Locomotiva Umana” in programma ad Ospitaletto Mantovano si intende richiamare l’attenzione degli appassionati di quelle manifestazioni che vengono denominate “Eroiche”.

L’appuntamento inaugurale si è reso possibile grazie all’attenta regia dell’Associazione Culturale “La Senga” in collaborazione con Circolo Insieme, Pro Loco di Bagnolo San Vito, Centro Mantovano di Solidarietà “L’Arca” e Polisportiva Don Bosco. Assieme a loro ci saranno pure il Panathlon “L. Guerra e T. Nuvolari” e i Veterani dello sport “L. Guerra e T. Nuvolari. Da segnalare il patrocinio dei Comuni di Bagnolo San Vito, Castellucchio e Marcaria e, in ambito sportivo, quello del Coni.

Requisiti e iscrizioni. Andando nei particolari dell’edizione 2023 della Learco Guerra Ciclostorica ricordiamo che si dovrà partecipare indossando le divise delle squadre storiche del mondo del ciclismo e pedalando su bici da corsa vintage. Per coloro che desiderano essere protagonisti della pedalata ad andatura controllata ed immersa in un paesaggio ricco di colori e assai affascinante possono contattare le seguenti persone tramite cellulare, whatsapp o mail: Fausto Armanini 338 9308532 – armaninifausto@gmail.com; Bruno Cervi 339 5962254 – bruno.cervi@alice.it e Carlo Guerra 338 2220927 – carloguerra.1@gmail.com.

Il programma. Il ritrovo dei partecipanti al centro sportivo di Ospitaletto Mantovano, in via Divisione Acqui, è previsto a partire dalle 8 e sino alle 9,15. Il via verrà dato, invece, alle 9,30 e da quel momento si pedalerà toccando le località di Gabbiana (dove si sosterà al locale cimitero per la posa di un mazzo di fiori sulla tomba del compianto Virgilio Gazzetta), Pilastro, Borgoforte, Boccadiganda e San Nicolò Po. Nel borgo che ha dato i natali a Learco Guerra verrà predisposto il ristoro e un momento di sosta dinanzi all’abitazione del campione e al murales a lui dedicato. Da qui si riprenderà la pedalata per raggiungere il punto di partenza e completare così i 53 km previsti.

Gli organizzatori per garantire il massimo della sicurezza ai ciclisti hanno predisposto anche il servizio di motostaffette, di ambulanze e di autoscopa. Al termine della mattinata sarà offerto un gustoso momento gastronomico: un pasta party.