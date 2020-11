Calcio Serie C: VIRTUS VECOMP-MANTOVA 1-1 (finale)

VERONA Buonasera dallo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona. Contro la Virtus Vecomp, il Mantova cerca la vittoria che gli manca da tre partite. I biancorossi di Troise sono reduci dal convincente pareggio col Modena, mentre i veronesi guidati dall’allenatore-presidente Gigi Fresco in casa non hanno mai perso. In classifica la Vecomp precede il Mantova di un punto, ma ha giocato una partita in più. Seguiremo il match con aggiornamenti in diretta.

VIRTUS VECOMP-MANTOVA 1-1

VIRTUS VECOMP: Giacomel; Daffara, Pellacani, Visentin, Manfrin (70′ Danieli); Lonardi, Bentivoglio (52′ Amadio), Delcarro; Danti (86′ Marcandella), Pittarello, Arma (70′ Zecchinato). A disp.: Chiesa, Sibi, Pinto, Mazzolo, Pessot, Manconi, Carlevaris, Bridi. All.: Fresco.

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Milillo (46′ Zanandrea), Checchi (69′ Militari), Panizzi; Lucas, Zibert (46′ Di Molfetta), Gerbaudo; Vano, Ganz (86′ Rosso), Guccione (69′ Cheddira). A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zappa, F. Tosi, Esposito, Moreo, Cortesi. All.: Troise.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (assistenti: Torraca di La Spezia e Renzullo di Torre del Greco)

RETI: 28′ Pittarello, 79′ Ganz

NOTE: Ammoniti: Gerbaudo, Zibert, Checchi, Danti, Guccione, Pellacani, Vano. Espulso Delcarro al 91′. Corner: 10-6 per il Mantova.

Secondo tempo

E’ l’ultima emozione del match. L’arbitro fischia tre volte, finisce 1-1. Il pareggio, tutto sommato, è risultato giusto

95′ Decimo corner per il Mantova: Vano commette carica sul portiere

94′ Mantova in forcing: sinistro di Gerbaudo, Giacomel si salva in corner.

91′ Espulso Delcarro per un fallaccio su Rosso. Vecomp in dieci, il Mantova ci deve provare, mancano 4 minuti

90′ Corner per il Mantova: Panizzi di testa, palla sul fondo. Saranno 5 i minuti di recupero

87′ Tre alla fine, più recupero. Punizione dalla trequarti per il Mantova: calcia Di Molfetta, palla fuori dallo stadio

86′ Esce Ganz, autore del gol del pari: dentro Rosso

83′ Corner per la Vecomp e conto in parità (6-6): la difesa libera, con Militari che rimane a terra

Militari scodella in area, Gerbaudo al volo centra basso e Ganz è il più lesto a scaraventare in rete il pallone dall’area piccola. Tutto molto bello

79′ GOOOOOOOOL DEL MANTOVA: GANZ

76′ Mantova pericoloso: Di Molfetta calcia in diagonale, Ganz intercetta il pallone ma non riesce a girarlo in porta. L’occasione sfuma

73′ Timidi segnali di Mantova: tiro di Lucas respinto e cross di Panizzi sul portiere

69′ Troise cambia ancora: dentro Militari e Cheddira, fuori Checchi e Guccione

68′ Il Mantova colleziona solo ammonizioni: giallo anche per Vano

61′ Del Mantova gagliardo ammirato lunedì contro il Modena non c’è traccia. La partita ristagna, a tutto vantaggio della Vecomp

55′ La reazione del Mantova non c’è, il pallino è ancora della Vecomp

52′ Cambio nella Vecomp: fuori l’ex Bentivoglio, dentro Amadio

50′ Incursione di Gerbaudo nell’area della Vecomp: il centrocampista del Mantova va giù, ma è lui a commettere fallo

48′ Entrataccia di Pellecani su Vano: cartellino giallo

47′ Anche capitan Guccione finisce nel tabellino dei cattivi: ammonito

E’ cominciata la ripresa. Doppio cambio nel Mantova: Zanandrea al posto di Milillo e Di Molfetta per Zibert

Primo tempo

46′ Scade il minuto di recupero, squadre negli spogliatoi con la Vecomp in vantaggio 1-0

45′ Tiro-cross di Daffara, Tozzo mette in angolo. Sugli sviluppi si accende una mischia in area, il Mantova si salva con affanno

42′ Li abbiamo chiamati: torre di Vano per Ganz che calcia dal limite: Giacomel si allunga e mette in angolo

40′ La Vecomp ha ripreso il controllo della partita, il Mantova soffre. Vano e Ganz non pervenuti

37′ Guccione vola in contropiede, Danti lo abbatte e si prende il giallo

32′ Il Mantova ha accusato il colpo: ammonito anche Checchi

Nel momento migliore del Mantova, la Vecomp colpisce in contropiede: Lonardi centra da destra, Pittarello brucia Checchi e di testa schiaccia la palla in rete

28′ GOL DELLA VECOMP: HA SEGNATO PITTARELLO

27′ Armà, lanciato in profondità, salta Tozzo e conclude sull’esterno della rete: tutto inutile, era in fuorigioco

25′ Ancora Mantova pericoloso: Guccione spara di sinistro, Giacomel smanaccia in corner (e sono 5)

20′ Il Mantova adesso attacca con convinzione. Sono tre i corner guadagnati in successione

17′ Mantova vicino al gol: traversone di Guccione, sponda di Gerbaudo, ma Vano non arriva alla deviazione vincente

16′ Contrasto Zibert-Delcarro: l’arbitro ammonisce il biancorosso, decisione eccessiva

15′ Cresce il Mantova, la gara adesso è equilibrata

13′ Sul ribaltamento di fronte, Bentivoglio ci prova da lontano: palla alle stelle

12′ Si vede finalmente il Mantova. Azione insistita sulla sinistra e girata di Guccione respinta da un difensore

8′ Mantova in grande affanno. I biancorossi non riescono a uscire dalla loro metà campo

5′ Meglio la Vecomp in questo inizio di partita: tiro di Armà e palla sopra la traversa

4′ Ammonito Gerbaudo per fallo su Bentivoglio, ex di turno

2′ Primo corner per la Virtus Vecomp: colpo di testa di Delcarro e palla che accarezza la traversa ed esce. Pericolo per il Mantova.

E’ cominciata, in leggero ritardo, la sfida del “Gavagnin”