A Canneto è rientrata in funzione la casetta dell’acqua

CANNETO – La casetta dell’acqua di piazza Gramsci è tornata in funzione. L’Ats, infatti, ha rilasciato il necessario nullaosta e l’autorizzazione alla riapertura anche per la casetta di Canneto. L’impianto gestito da Sicam Srl ha dunque ripreso a erogare acqua refrigerata naturale e gasata. Gli utenti cannetesi della casa dell’acqua sono quindi tornati a rifornirsi attenendosi scrupolosamente ad alcune semplici norme comportamentali, dettate dalle disposizioni per contrastare il coronavirus: mascherina e guanti protettivi, accedere al punto acqua a turno e una persona alla volta, distanza di sicurezza di almeno un metro e non creare assembramenti. Come prescritto dalle norme dell’ultimo Dpcm governativo, inoltre, per garantire un migliore distanziamento interpersonale, è stato messo in funzione un solo erogatore dell’impianto.