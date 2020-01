Calcio serie D – Mantova: anno nuovo, vecchi obiettivi

Mantova Buon 2020 Mantova. Comincia un nuovo anno e metà stagione è già andata in archivio. Dove eravamo rimasti… Al 2-1 di Breno. L’ultima gara di un girone d’andata strepitoso, che ha portato il Mantova a conquistare il titolo di campione d’inverno con 12 vittorie, 5 pareggi, 49 gol fatti e 22 quelli subiti. Questi i numeri che riassumono la supremazia del club di viale Te sulle avversarie, che fino a questo momento hanno tentato invano di prendere il comando della classifica al posto del Mantova. Guccione, Scotto, Altinier, sono entrati nella storia della società biancorossa segnando qualcosa come 39 gol. La grande sfida ora sarà proprio quella di mantenere questo ruolino di marcia. Difficile, ma non impossibile per una squadra che sembra avere le idee molto chiare sull’obiettivo da raggiungere. Questa volta il Mantova non può proprio fallire. La C è sempre più a portata di mano. Le concorrenti ci sono, ma restano a debita distanza e difficilmente riusciranno a colmare il gap con il Mantova. Un divario che potrebbe aumentare nel caso la società di viale Te decidesse di piazzare un colpo di mercato tra i professionisti. Domenica dunque si ricomincia. Altinier e compagni saranno di scena a Desenzano. In terra bresciana affronteranno la Calvina. Una delle squadre più rognose da affrontare in questo momento. Come abbiamo mostrato recentemente, la formazione bresciana nelle ultime 9 giornate di campionato è riuscita a mantenere il passo del Mantova, conquistando ben 18 punti. Uno in meno dei virgiliani. Inoltre ha fatto molte operazioni di mercato e quindi all’Acm servirà la solita partita di carattere.

Poi arriverà il primo impegno casalingo contro la Sammaurese. La formazione romagnola non aveva iniziato benissimo il campionato e ora si trova a navigare nel limbo dei playout. Una squadra che va a caccia del riscatto, cercando di sorprendere contro le grandi, come accaduto contro la Correggese.

Attenzione poi al Lentigione. La formazione reggiana è in piena lotta per i playoff. Contro gli emiliani, Scotto diede lezione di calcio con un poker di reti che resterà a lungo nella storia. Società, ben attrezzata e ambiziosa. L’ultimo match di gennaio sarà invece contro i piacentini della Vigor Carpaneto, che fino a questo momento hanno avuto un percorso molto simile a quello della Sammaurese. In palio dodici punti. Quattro gare per cercare di aumentare la distanza dal Fiorenzuola e spianare ancora di più la strada verso la serie C.

Chissà che questo 2020, per il Mantova, possa essere davvero l’anno buono e che soprattutto possa essere il punto di partenza per poter sognare un futuro sempre più da protagonista.

Tommaso Bellini