Ordinanza Lombardia. Cambiaghi: bene apertura palestre e piscine, imprese sport tornano a essere operative

MANTOVA “Dopo tre lunghi mesi vediamo la luce

in fondo al tunnel e finalmente da lunedi’ ci sara’ anche per il

settore sportivo lombardo un concreto passo avanti verso il

ritorno alla ‘nuova normalita”. Il mio pensiero, oltre che agli

imprenditori e ai lavoratori di questo settore, va ai tanti

ragazzi e bambini che sono stati in casa in questi lunghi mesi.

Finalmente, sempre con il rispetto delle regole, potranno

tornare a fare sport”.

Parte da questa considerazione l’assessore regionale allo Sport

e Giovani, Martina Cambiaghi, per sottolineare l’importanza

dell’ordinanza del presidente Attilio Fontana che prevede, fra

l’altro, la riapertura delle palestre, delle piscine e piu’ in

generale dell’ampliamento dell’attivita’ sportiva.

L’assessore Cambiaghi, sottolinea poi come “siano state

settimane di ascolto e confronto per arrivare a una riapertura

in sicurezza”.

“Una decisone – prosegue l’assessore – che da’ la possibilita’ a

un settore importante e strategico, come quello dell’attivita’

sportiva, di tornare a vivere dopo un lockdown che ha

penalizzato in maniera pesantissima gli operatori e i lavoratori

del settore”.

“A tal proposito – prosegue Martina Cambiaghi – voglio anche

ricordare il bando ‘Safe working’ che, con l’importante

contributo dell’assessore Mattinzoli, destina risorse per la

sanificazione e messa in sicurezza degli impianti. Risorse che

Regione Lombardia offre agli operatori del mondo dallo sport

come contributo concreto a sostegno di questa tipologia di

spesa. Contributi che vanno a sommarsi agli ingenti

finanziamenti che anche di recente Regione Lombardia ha previsto

per l’impiantistica sportiva pubblica e privata”.