Calcio Serie D – Mantova da rifare: tra i tifosi tanta rabbia, preoccupazione e voglia di chiarezza

Mantova Gente ancora incredula per quanto accaduto sabato scorso. I tifosi del Mantova davvero non riescono a credere che la squadra biancorossa sia retrocessa in serie D. Questa è la sensazione che si avverte girando per i bar e le vie della città, e che trova riscontro poi sui social. Dito indice puntato contro Battisti e Setti per come hanno gestito il Mantova in queste stagioni, senza un progetto concreto che mirasse al salto di categoria. Così come si sottolinea il fatto che il Mantova, nei piani di Setti, sia passato in secondo piano per dare precedenza al Verona, e che questo abbia stagnato ancora di più le acque dalle parti di viale Te. La speranza condivisa da molti, ovviamente, è quella del ripescaggio, anche se il desiderio principale al momento è quello di avere maggior chiarezza da parte di Piccoli sul futuro del Mantova, in particolar modo sulla gestione societaria. Ma su questo fronte ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire quando si smuoverà qualcosa. Di certo non dipende da Piccoli. La società si è già messa al lavoro. Domenica mattina il presidente e Raffa erano in sede e stanno facendo ripartire la macchina. E inoltre, leggendo tra i commenti delle varie pagine social, la retrocessione del Mantova non ha lasciato indifferenti i tifosi delle altre squadre. Diversi sfottò da parte di alcuni supporters di Lecco, Como, Verona. Ma è il gioco delle parti. Vecchi avversari, vecchie ruggini, con sfide che prima o poi ritorneranno.