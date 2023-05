Pallavolo f – Il Porto rinuncia alla B1 e riparte dalla C

Porto Mantovano Archiviata una buona stagione, il Porto guarda al futuro ma decide di cambiare. Il club del neo presidente Stefano Trazzi rinuncia a continuare a disputare nella prossima annata il torneo di serie B1 femminile. Ricordiamo che la squadra di Cristina Guicciardi e Marco Bertolasi ha chiuso il campionato al quarto posto a quota 43, insieme al Vivigas Arena Castel d’Azzano. Si riparte quindi dalla serie C lombarda, con l’intento di valorizzare e far crescere in tecnica ed esperienza le ragazze, che nell’ultima stagione con il tecnico Cristian Luppi sono state impegnate nel girone A della serie D lombarda. Nel roster che nella prossima stagione sarà impegnato in C si punterà anche ad inserire altre giovani del proprio vivaio. Il direttore tecnico Marco Montaldi ha avuto colloqui con vari allenatori e a breve verrà annunciato il nome del nuovo allenatore. In più, la società è intenzionata a continuare a disputare anche la serie D come Progetto giovane. In alternativa potrebbe prendere parte al torneo di Prima Divisione virgiliana, considerato che il team sponsorizzato da Italcasa è stato promosso nelle scorse settimane dalla Seconda Divisione. Sulla decisione di rinunciare alla B1 (il diritto della suddetta categoria è in vendita) per ripartire dalla C influisce anche la nuova Legge dello Sport che dal primo di Luglio dovrebbe entrare in vigore.

Intanto l’Inox Meccanica Rivalta ha venduto al Medole il titolo di serie C. Il team dell’Alto Mantovano (retrocesso in D) continuerà quindi il suo percorso di crescita. Michele Castelli torna a vestire i panni del primo allenatore.