Calcio Serie D – Mantova, per l’attacco è in arrivo dal Verona il 20enne Fiumicetti

Mantova Il Mantova ha trovato il rinforzo in attacco che cercava. Si tratta di Alberto Fiumicetti, classe 2000, esterno o all’occorrenza trequartista. Il giovane, di proprietà del Verona, ha vestito in questa prima parte di stagione la maglia della Fermana (Serie C) dove però non ha trovato molto spazio: solo 3 le presenze in campionato, mentre l’ultima partita giocata risale allo scorso 6 novembre in Coppa Italia. Per mister Brando un rinforzo comunque utile dopo le recenti partenze di Mascari (finito al Marsala) e Tremolada (subito in gol ieri col NibionnOggiono vittorioso 1-0 a Seregno).