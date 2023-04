Calcio Terza Categoria – Borgo Virgilio-Voltese, che sfida

BORGO VIRGILIO Scontro diretto importante in chiave play off domenica in Terza: il Borgo Virgilio di Gianfranco Zanardi, quinto, sfida la Voltese, terza in classifica, avanti di due lunghezze. A confronto due squadre reduci da successi rispettivamente 3-0 a Castel d’Ario e 3-1 casalingo sulla Rapid Olimpia. «All’andata vincevamo 2-1, poi fummo raggiunti in pieno recupero dai collinari – ricorda Zanardi -, quella di Volta è una compagine molto esperta. Noi contrapporremo la nostra freschezza. Domenica debuttiamo a Cerese, dopo aver giocato a lungo a Borgoforte: auguriamoci sia di buon auspicio per fare bene». Forse recupera Lanzoni, sicuri assenti Nocerino e Vezzani.