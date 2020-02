Salta per aria un altro postamat. Stavolta a Campitello

CAMPITELLO (Marcaria) Era da poco passata la mezzanotte, quando due fragorosi boati hanno squarciato la notte di Campitello. Una banda di malviventi ha infatti preso di mira lo sportello Postamat di via Vitellio facendolo esplodere proprio come avvenuto l’altro giorno a Montanara. I ladri, forse 4 e tutti con il volto coperto da passamontagna, hanno agito in un brevissimo lasso di tempo e poi sono fuggiti a bordo di un’auto guidata da un complice. Ancora da stabilire l’entità del bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri.