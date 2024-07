Rugby serie A Elite – I club scrivono alla Fir: “Ok le partite al sabato e le deroghe per gli impianti. Spiace sapere che verrà tolto il Tmo

Bologna I presidenti delle società di Serie A Elite hanno scritto una nuova lettera a Marzio Innocenti, ringraziandolo per aver confermato le deroghe agli impianti e le gare al sabato, a parte i match alla domenica ovviamente per esigenze televisive. Sarà invece tolto il TMO: «Comprendiamo – si legge nella lettera – la problematica economica che non lo permetterebbe con così tante partite in contemporanea, ma auspichiamo che tali problemi in un futuro prossimo possano essere risolti. A proposito di riprese televisive, tutte le società sono interessate a sapere quale piattaforma televisiva trasmetterà le partite di Serie A Élite nella stagione 2024/2025, e se è confermato che una partita la settimana verrà trasmessa da Rai Sport. Ricordiamo inoltre che sarebbe fondamentale sapere da subito, comunque il prima possibile, il giorno della finale di campionato, con relativa messa in onda. Per evitare i malintesi che si sono verificati a maggio scorso. Sulla contribuzione, rimaniamo in attesa. Le società fanno solo presente che le programmazioni 2024/2025 di ogni club sono già state fatte. Ulteriori tagli che dovessero essere comunicati a stagione già iniziata creerebbero diversi problemi a tutti. Per quanto riguarda il progetto di formazione federale, tutti i club sono disponibili ed aperti al confronto nel supportarlo e confermiamo la volontà di contribuire alla sua regolamentazione indispensabile al duplice obiettivo comune di non creare disparità in campionato e garantire il miglior percorso di crescita per i giovani interessati. Sulla richiesta di delucidazioni in merito all’Associazione “Lega Italiana Rugby”, è intenzione di tutte le società scriventi garantire a Lei e alla Federazione tutta, che l’obiettivo è proprio quello di diventare una Lega riconosciuta da FIR in grado di organizzare gli aspetti commerciali, promozionali e logistici a partire dalla stagione sportiva 2025-2026. Nel frattempo, la Lega Italiana Rugby si occuperà di costruire le proprie fondamenta, regolamentando i rapporti tra i club aderenti con policy interne di funzionamento. Per quanto riguarda la comunicazione tra la Lega e la Federazione, ci teniamo a comunicare che il referente unico richiestoci è stato individuato in Roberto Manghi, attuale coordinatore e General Manager dell’Associazione. Ribadendo la soddisfazione per il messaggio di apertura ricevuto, le società della Lega Italiana Rugby si complimentano per la netta vittoria sul Giappone e, in attesa di Suo riscontro, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti».