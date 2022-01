Calcio Terza Categoria – Modenesi: “River, obiettivo play off alla portata”

REVERE Proseguono regolarmente, agli ordini del mister Sandro Modenesi, gli allenamenti in casa River. A breve dovrebbero riprendere il lavoro sul campo anche le giovanili, mentre per l’attività di base si andrà al prossimo mese. La squadra granata ha chiuso il girone d’andata in sesta posizione, con 26 punti, a -1 dalla zona play off. La ripartenza fissata il 13 febbraio, con la sesta di ritorno, propone subito la sfida al Soave capolista.

«All’andata non c’è stata partita – ammette Modenesi – ci hanno messo in grossa difficoltà con i lanci lunghi e abbiamo perso 4-0. Speriamo di fare meglio nel ritorno. Siamo partiti per una stagione di transizione e porre le basi per la prossima, invece siamo in piena lotta per i play off e, a questo punto, ci proveremo fino alla fine. Abbiamo inserito in organico Ortolani dalla Villimpentese, cercavamo anche un centrocampista, ma non siamo riusciti a trovarlo. Le squadre che ci precedono sono forti, ma come dicevo faremo il possibile per andare agli spareggi».