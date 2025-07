Calcio tornei estivi – Al “Città di Castiglione” vincono Ladies Soap Busters e Swanand hit ducks

CASTIGLIONE La quarta edizione del torneo di calcio saponato a Castiglione si è conclusa lo scorso 19 luglio. Una competizione che ha visto al via 70 squadre tra maschili e femminili, che si sono esibite in quella prova di equilibrio instabile su un campo reso scivoloso da acqua e sapone. Il gonfiabile che ha ospitato il terreno di gioco, comprensivo di porte, ha visto capacità balistiche, entrate da sci nautico e una caparbietà invidiabile nel tenersi in piedi a tutti i costi. Divertimento in campo e spettacolo per i tifosi e curiosi sulla tribunetta e sparsi attorno al campo di gara, con un andirivieni costante tra punto ristoro e la zona sportiva. Una festa nella festa. Come da copione si celebrano i vincitori. Le squadre vincitrici (o le sopravvissute) sono per la categoria femminile le “Ladies Soap Busters” e per quella maschile gli “Swan and hit Ducks”. Gli allori ai vincitori e un plauso identico anche ai partecipanti, che con spirito sportivo hanno gareggiato allo stremo delle forze, con rispetto verso gli avversari. La cornice dello stadio Lusetti, di Castiglione delle Stiviere (casa dei mastini d’Eccellenza) non ha deluso affatto le attese. Ora l’appuntamento è fissato per l’estate prossima, con la speranza che la calura sia meno opprimente. Ma chi giocato non se ne è accorto e il pubblico ha saputo rinfrescarsi a modo.